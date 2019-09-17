　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

做床上最猛的戰狼！雙手握槍超man照「被代言」男科廣告　男星獲賠52萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吳京持槍帥照被盜用。（圖／翻攝北京晚報）

▲吳京持槍帥照被盜用。（圖／翻攝北京晚報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸男星吳京在電影《戰狼》中擔綱男主角，一張雙手握槍，凝視遠方的帥氣劇照，竟被昆明軍都三三九醫院盯上，用來「代言」男科廣告，氣得吳京提告。案件經過審理，北京西城法院16日做出一審判決，認定醫院侵犯吳京的肖像權和名譽權，需賠償吳京經濟損失精神損害撫慰金共人民幣12萬元，約台幣52萬。

《澎湃新聞》報導，案件庭審時，吳京的律師提交去年7月在雲南昆明火車站附近拿到的一份名為《雲南男人》的廣告刊物。宣傳冊中的一頁，大幅使用吳京在《戰狼》中的劇照，還配以「僅需7天，讓你的前列腺重回年輕狀態」等廣告語。

吳京表示，昆明軍都三三九醫院有限公司的行為極易使讀者誤認他接受過類似的男科治療，或者他與醫院存在合作關係，進而使讀者對他產生「否定性評價」，嚴重侵犯他的肖像權和名譽權。

▲《戰狼2》7天票房飆17億人民幣。（圖／翻攝自《戰狼2》微博）

▲戰狼系列電影讓吳京聲名大噪。（圖／翻攝自《戰狼2》微博）

法院認為，該公司未經吳京本人同意，擅自使用他的照片進行商業宣傳及業務推廣的行為侵犯了吳京肖像權。而宣傳冊內容為男性疾病的治療項目，宣傳語也容易誤導大眾，讓大眾誤以為吳京接受過相關治療或吳京為該醫院代言，從而降低其社會評價，因此還侵犯吳京的名譽權。

法院一審判決昆明軍都三三九醫院有限公司，應該在昆明市公開發行的報紙上向吳京公開賠禮道歉，並賠償吳京經濟損失10萬元（單位：人民幣，以下同）及2萬元精神損害撫慰金。

判決出爐後，大陸網友一片叫好，有人認為「違法成本也太低」、「未經同意只罰12萬，也太低」、「就是要和他們較真，不能姑息縱容」、「被代言的不僅僅是吳京一個人」。

►我最想打敗的是歲月

ET快訊
幕後／連民進黨都來勸「不要選」　郭台銘自認捲入一場政治鬧劇
北捷票8折優惠將取消！每年虧損超過10億　方案年底定案
詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！再掀韓國瑜：還有炸彈沒爆
沒錢補票！螢光背心男爆打列車長…再奪手機猛摔地　她見這幕嚇壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20米「三峽水怪」被捕了！　真身曝光後....網諷：應該拍成《走近科學》系列

蔡英文批北京「金錢外交」 國台辦回應：不可能拿一中原則交易

港警協會首次警告 「可用實彈反制示威者」　民權觀察：只會加劇對立

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

做床上最猛的戰狼！雙手握槍超man照「被代言」男科廣告　男星獲賠52萬

期待陸客自由行全面解禁　賴正鎰：得看「下一任」是誰

預計100至200人！首場社區對話下週舉辦　林鄭月娥：香港一定會跨過難關

台商看郭台銘不選　台企聯李政宏：團結比較好打選戰

批台會落到「零邦交」境地　環球時報：台灣不是國家

穆迪調降香港評級至「負面」　港府反轟：欠缺事實根據

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

20米「三峽水怪」被捕了！　真身曝光後....網諷：應該拍成《走近科學》系列

蔡英文批北京「金錢外交」 國台辦回應：不可能拿一中原則交易

港警協會首次警告 「可用實彈反制示威者」　民權觀察：只會加劇對立

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

做床上最猛的戰狼！雙手握槍超man照「被代言」男科廣告　男星獲賠52萬

期待陸客自由行全面解禁　賴正鎰：得看「下一任」是誰

預計100至200人！首場社區對話下週舉辦　林鄭月娥：香港一定會跨過難關

台商看郭台銘不選　台企聯李政宏：團結比較好打選戰

批台會落到「零邦交」境地　環球時報：台灣不是國家

穆迪調降香港評級至「負面」　港府反轟：欠缺事實根據

郭台銘不選總統　顏清標：郭董的格局和氣量讓我內心激動

台南市口蹄疫防疫執行成效績優　全國評比獲分組第一

喚回郭台銘！郝龍斌喊話韓國瑜：他仍是國民黨勝選最大元素

【索羅門斷交】王高成／從台索斷交看美中在南太的勢力消長

最美童模Ella Gross保養惹爭議　網：貴婦乳霜太超過

指數投資更多元　台灣首檔「期貨+現貨」策略指數12月上線

瑤瑤「張嘴咬棒狀冰」嘴型太詭異　張景嵐崩潰：吃得都白白的…羞片曝光

夫心痛指控外遇17年...人妻被抓包上摩鐵！竟喊：我們在房間裡「打藥泥」

布蓋全身說話口吃…「愛的力量」讓黃琪講話都順了！怒控「他」證詞不實在

議員po文說國小生不識國旗　嘉縣教育局：每週都有升國旗

大陸熱門新聞

15歲少女突倒水中！好心男伸手..

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

他和超正未婚妻人行道上被撞身亡

三寶駕駛突撞鋼柱　白車驚現完美..

批台會「零邦交」　環時：台灣不..

索羅門與台斷交！華春瑩：一中原..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

港鐵紅磡站「列車突出軌」乘客嚇..

24歲女師凌晨墜樓自殺？屍體脖..

5歲童手抖半年　開腦取出頭髮牙..

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　..

更多熱門

相關新聞

《玩命關頭》原本有大陸冠軍票房男星！

巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森（Jason Statham）與凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）主演的娛樂大片《玩命關頭：特別行動》在台上映首周票房就衝破1.8億，目前持續飆升中。片中驚險刺激的打鬥與飆車令人血脈賁張，近來在北京媒體訪問中，巨石強森首度透露其實原本還有一位大咖要加入電影！

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

「吃鮮蚵、威O剛」哪個有效？

流浪地球票房　居大陸影史第二

買春藥卻是毒品　傻男問警：能壯陽嗎

關鍵字：

戰狼吳京壯陽前列腺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面