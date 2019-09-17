做床上最猛的戰狼！雙手握槍超man照「被代言」男科廣告　男星獲賠52萬

▲吳京持槍帥照被盜用。（圖／翻攝北京晚報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸男星吳京在電影《戰狼》中擔綱男主角，一張雙手握槍，凝視遠方的帥氣劇照，竟被昆明軍都三三九醫院盯上，用來「代言」男科廣告，氣得吳京提告。案件經過審理，北京西城法院16日做出一審判決，認定醫院侵犯吳京的肖像權和名譽權，需賠償吳京經濟損失精神損害撫慰金共人民幣12萬元，約台幣52萬。

《澎湃新聞》報導，案件庭審時，吳京的律師提交去年7月在雲南昆明火車站附近拿到的一份名為《雲南男人》的廣告刊物。宣傳冊中的一頁，大幅使用吳京在《戰狼》中的劇照，還配以「僅需7天，讓你的前列腺重回年輕狀態」等廣告語。

吳京表示，昆明軍都三三九醫院有限公司的行為極易使讀者誤認他接受過類似的男科治療，或者他與醫院存在合作關係，進而使讀者對他產生「否定性評價」，嚴重侵犯他的肖像權和名譽權。

▲戰狼系列電影讓吳京聲名大噪。（圖／翻攝自《戰狼2》微博）

法院認為，該公司未經吳京本人同意，擅自使用他的照片進行商業宣傳及業務推廣的行為侵犯了吳京肖像權。而宣傳冊內容為男性疾病的治療項目，宣傳語也容易誤導大眾，讓大眾誤以為吳京接受過相關治療或吳京為該醫院代言，從而降低其社會評價，因此還侵犯吳京的名譽權。

法院一審判決昆明軍都三三九醫院有限公司，應該在昆明市公開發行的報紙上向吳京公開賠禮道歉，並賠償吳京經濟損失10萬元（單位：人民幣，以下同）及2萬元精神損害撫慰金。

判決出爐後，大陸網友一片叫好，有人認為「違法成本也太低」、「未經同意只罰12萬，也太低」、「就是要和他們較真，不能姑息縱容」、「被代言的不僅僅是吳京一個人」。

►我最想打敗的是歲月