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日辦東奧跟上世界！「塑膠袋收費」大小皆3圓　「不到台幣1元」仍引民怨

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▲▼ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本明年起實施塑膠袋收費政策。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

為了保護地球，全世界致力於降低空汙、限塑等政策，對此，日本2020年將舉辦東京奧運，政府也決定要推行「塑膠袋收費政策」。但消息一公布，立刻引起日本人困擾，就連一個塑膠袋要2日圓或3日圓（約新台幣0.5至0.8元）都要斤斤計較。

綜合日媒報導，日本大阪6月舉行G20峰會，並宣布將於2020年4月1日起強制實施「塑膠袋收費」的政策，被外界認為是迎接東奧、向世界表現的重大改革之一，隨著政策發表，不少超市、百貨公司，甚至便利商店已經開始推動。

不過，大部分的日本民眾對此卻不是非常滿意。日媒實際前往實施政策的丸廣百貨川越店，即使塑膠袋不分大小一律3圓，在153組客人中，只有66組購買塑膠袋，87組拒絕，並收到「2圓的話也可以買，但3圓就有點…」、「之前都免費，現在要收錢就有點討厭」的抱怨，甚至有人無法判斷自己究竟需要多少個塑膠袋。

對此，不少台灣網友表示「3日圓也不到台幣1塊，學習自己帶環保袋也很好啊」、「日本真的是過度包裝的國家」；不過也有網友認為「我在台灣現在都沒習慣帶環保袋」、「日本人包裝商品是追求完美，不是刻意不環保的」。

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