30本筆記10多名司法官赴宴　石木欽妻常買股獲利但「查無金流對價」

▲公懲會委員長石木欽與案件當事人見面後，石的妻子都會巧合地買賣股票獲利。（圖為資料照／記者季相儒攝）

突發中心／台北報導

公懲會委員長石木欽因與當事人不當飲宴請辭，石至今堅稱與認識30多年的佳和實業董事長翁茂鍾交往清白，但檢察官與廉政官曾從翁家搜出近30本筆記，裡面詳細記載石、翁上百次的見面，以及同桌吃飯的10多名司法官，還發現翁的妻子和小孩都很巧合地在2人見面後買股獲利，只是最後查無不當金流，無法追究刑責。

據了解，石木欽所涉的風紀案件起源於2015年間，1封署名「台灣高等法院台中分院法官們」的匿名檢舉黑函，內容直指翁茂鍾涉及應華科技炒股案，一、二審遭重判8年，後來被最高法院發回，2014年由台中高分院逆轉改輕判8月、減刑為4個月，因檢方未上訴而定讞，爆料指案件轉折與石木欽、翁茂鍾的交情有關。

▲石木欽自認問心無愧，17日委由律師廖芳萱發布聲明，希望被移送監察院接受公正調查。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署和廉政署收到黑函後，鴨子划水地調查相關人的金流，沒有發現任何可疑，不過翁茂鍾有個習慣，把每天遇到的事情都記下來，檢廉搜索找到20多本筆記本，裡面密密麻麻記載了翁與石的交往過程，從1997年到2013年間，至少一起吃飯、打高爾夫球，見面上百次。

雖然翁的筆記沒提到金錢往來，但翁還記下曾在餐敘上見到的至少10名司法官，其中包括最高法院大法庭審判長洪昌宏，已退休的最高法院庭長花滿堂。

此外，檢廉調查更發現，翁的妻子和小孩多次進出股市的時間點，都剛好在翁與石見面聯繫之後，且都有賺到數十萬以上的獲利，不過檢廉始終查無翁與石之間有不當利益往來的對價事證，因此將這起疑似司法風紀案簽結，但因石身為上級首長，在明知翁有官司係屬在高分院審理期間，仍不知迴避，接受飲宴的部分，移送司法院調查是否有行政責任。

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