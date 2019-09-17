促進醫藥品查驗登記優良送件　12國種子師資齊聚台灣

▲前排左三起為衛生福利部食品藥物管理署陳惠芳副署長、日本衛生主管機關PMDA官方代表Eriko Fukuda、衛生福利部食品藥物管理署吳秀梅署長、美國衛生主管機關U.S.FDA官方代表 Max Ning。（圖／食藥署提供）

記者姚惠茹／台北報導

衛生福利部食品藥物管理署今（17）起在台北舉辦為期3天的「2019 APEC優良查驗登記管理法規科學卓越中心研討會」，邀請21位國內外藥品衛生主管機關代表及業界專家參與授課，培訓超過70名來自12個APEC會員經濟體的產官學界種子師資，促進醫藥品查驗登記優良送件。

為促進APEC亞太區域醫藥品查驗登記品質與效率的提升，並增進區域法規協和，自強基金會與食藥署共同舉辦研討會未來將於亞太區域內共同推廣優良查驗登記管理的法規科學培訓，促進醫藥品查驗登記優良送件及優良審查的落實及接軌。

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▲參與學員來自汶萊、智利、香港、印尼、韓國等12國，總人數超過120人。（圖／食藥署提供）



研討會為APEC生命科學創新論壇(LSIF)法規協和指導委員會(RHSC)認可的訓練活動，會中邀請美國衛生主管機關U.S.FDA、加拿大衛生主管機關Health Canada、丹麥衛生機關Danish Medicines Agency、日本衛生主管機關PMDA、新加坡羅氏藥廠等官方代表及國際藥業專家擔任講師。

研討會主要是分享優良查驗登記管理的原則及實務經驗，並探討如何應用於藥品的全生命週期管理，其中參與的學員來自汶萊、智利、香港、印尼、韓國、馬來西亞、巴布亞新幾內亞、秘魯、菲律賓、泰國、越南及我國等12國，與會總人數超過120人。