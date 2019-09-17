　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓撲殺3950頭豬！下令全國家畜禁運防堵非州豬瘟擴散　展開疫源分析

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓爆發首例非洲豬瘟疫情，政府把動物疾病警戒升至最高級別。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 在北韓5月爆發非洲豬瘟後，南韓接連傳出疫情。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓爆發首例非洲豬瘟疫情，南韓農林畜產食品部長金炫秀今（17日）表示，政府已下達全國家畜禁運令，禁止自今晨6時40分起的48個小時運輸活動，並規定3950頭豬的撲殺作業要在今天內完成，防堵疫情進一步擴散。

綜合韓聯社、路透社報導，京畿道坡州市一間養豬場昨下午6時傳出5隻母豬死亡消息，經病毒檢測，當局今晨6時30分確定是非洲豬瘟。

「我們會盡一切努力阻止非洲豬瘟蔓延」，金炫秀表示，當局已把動物疾病警戒升至最高級別，且為了防堵疫情擴散，當局已下令撲殺3950頭豬。據瞭解，被撲殺的豬隻除了來自於爆發疫情的養豬場之外，周邊2處同個業者經營的農場豬隻也被宰殺。

南韓政府現已發布全國家畜禁運令，禁止養豬場、屠宰場、飼料廠及相關進出車輛的運輸活動，自今晨6時40分起開始，共計實施48個小時。此外，目前南韓農林畜產食品部也採取相關防疫措施，包括開設消毒據點及防疫哨所、針對屠宰養殖車輛進行消毒，並動員應急防疫小組限制發病養豬場的豬農、家畜、車輛及外來人員通行。

▲▼ 南韓爆發首例非洲豬瘟疫情，政府把動物疾病警戒升至最高級別。（圖／達志影像／美聯社）

據瞭解，此次爆發疫情的養豬場周圍半徑3公里內並沒有其他同業，且地點接近北韓邊界，外傳疫情可能是經由北韓傳過來。對此，南韓檢疫本部已派遣流行病學調查組前往疫區，進行疫源分析，但疫情是否真的從北韓傳出仍有待確認。

報導指出，非洲豬瘟的傳染性極高，對豬群具有近乎100%的致命威脅，現階段尚未研發出治療方法，但已知不會影響人類。

自從今年2月的川金會破裂後，北韓大幅縮減和南韓的合作，且無視聯手抑制疫情蔓延的喊話。目前南韓在邊境地區農場設置數百個圍欄與陷阱，防止染病野豬傳染疫情至南韓，軍方則在邊境地帶安裝熱感應器來監測動物的活動。

►快訊／南韓也淪陷「爆首起非洲豬瘟」！全國養豬場封鎖48hrs
►南韓爆發非洲豬瘟！今13:00起違規帶肉類品入境罰20萬

►►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
快訊／男買票進入野柳地質公園　從懸崖墜落30米當場死亡
獨／連千毅直播場遭10幾名惡煞「登門討」　鋁棒狂砸畫面曝光
幕後／連民進黨都來勸「不要選」　郭台銘自認捲入一場政治鬧劇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利煉油廠爆炸起火！爆轟天巨響黑煙直竄　威力震撼周邊城鎮

南韓撲殺3950頭豬！下令全國家畜禁運防堵非州豬瘟擴散　展開疫源分析

川普「肯定」伊朗轟炸沙烏地煉油廠　強調：我不想開戰！

強生臨時取消記者會　盧森堡總理「被放鳥」…無奈比空位：脫歐是惡夢

自拍裸照PO網「提升自信」　17歲櫻花妹悔嘆：很簡單就能大受歡迎

日辦東奧跟上世界！「塑膠袋收費」大小皆3圓　「不到台幣1元」仍引民怨

5小時3起兒童槍擊案！4歲童遭5歲哥哥射殺　6歲童慘被近距離爆頭

煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

10歲女童被迫嫁給22歲表哥　童婚影片曝光網痛批：根本是性侵！

「第一次」就是被性侵！美國超過330萬女性受害　平均年齡15.6歲

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

金鍾國飆高音翻唱《Speechless》　名不虛傳蜜嗓「差點忘記你是歌手」

義大利煉油廠爆炸起火！爆轟天巨響黑煙直竄　威力震撼周邊城鎮

南韓撲殺3950頭豬！下令全國家畜禁運防堵非州豬瘟擴散　展開疫源分析

川普「肯定」伊朗轟炸沙烏地煉油廠　強調：我不想開戰！

強生臨時取消記者會　盧森堡總理「被放鳥」…無奈比空位：脫歐是惡夢

自拍裸照PO網「提升自信」　17歲櫻花妹悔嘆：很簡單就能大受歡迎

日辦東奧跟上世界！「塑膠袋收費」大小皆3圓　「不到台幣1元」仍引民怨

5小時3起兒童槍擊案！4歲童遭5歲哥哥射殺　6歲童慘被近距離爆頭

煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

10歲女童被迫嫁給22歲表哥　童婚影片曝光網痛批：根本是性侵！

「第一次」就是被性侵！美國超過330萬女性受害　平均年齡15.6歲

最大馬力550匹　BMW首部「M-Performance油電車」將是M750Le？

新竹市斥資2.4億重建成德高中新校舍　拚2021年啟用

男盜領女友存款18萬餘元　女友心碎分手提告枕邊人

清朝出生的人瑞白襪鐵粉　112歲生日首度進場看球圓夢

山區採筍遇虎頭蜂…婦遭螫抱頭痛苦坐地！警目睹蜂巢傻眼：有半個人大

4台大型發電機遭竊報案　「不是我管區」警方踢皮球…竊賊從容銷贓

快訊／男買票進入野柳地質公園　從懸崖墜落30米當場死亡

必點無花果鮭魚麵包！隱身中山的異國餐廳　還有清爽碳烤蔬菜

路面凹陷害少年「鼻樑斷、全身傷」　家屬嘆：路可以鋪的更好

鸚鵡求偶狂跳45秒「油條solo」　牠高冷不屑看...網笑：郎有情妹無意

國際熱門新聞

德人請願與台灣建交！連署破8千..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

索羅門民眾揮國旗淚別：謝謝台灣

親台國會議員倒戈　索羅門人怒：..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

美參議員提《台北法案》：該通過..

快訊／南韓淪陷　爆首例非洲豬瘟

索羅門央行：與台斷交有3大風險

10歲女童嫁22歲表哥　網痛批..

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

送跳傘當結婚30年大禮　人妻目..

郭台銘不選了　日媒：支持度不足

店員說可以…英少年慶生吃漢堡過..

台索斷交　人民抗議：知道為錢！

更多熱門

相關新聞

17歲少女自拍裸照　PO網提升自信

近年來日本網友對於未成年人自拍裸照或是僅穿內衣的照片風潮有很高的討論度，一名曾經在社交網站公開裸照的17歲少女坦言，自己從小就很沒自信，在一次偶然的狀況下PO出較為清涼的照片，沒想到竟然大受歡迎，之後就越陷越深，當時根本沒有考慮到後果，也不覺得這樣做有什麼不好。

日推塑膠袋收費　3日圓仍引民怨

金正恩親筆信邀訪　川普拒絕

全東亞剩日本、台灣未爆非洲豬瘟

郭台銘不選了　日媒：支持度不足

關鍵字：

非洲豬瘟南韓日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面