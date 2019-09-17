南韓撲殺3950頭豬！下令全國家畜禁運防堵非州豬瘟擴散　展開疫源分析

▲ 在北韓5月爆發非洲豬瘟後，南韓接連傳出疫情。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓爆發首例非洲豬瘟疫情，南韓農林畜產食品部長金炫秀今（17日）表示，政府已下達全國家畜禁運令，禁止自今晨6時40分起的48個小時運輸活動，並規定3950頭豬的撲殺作業要在今天內完成，防堵疫情進一步擴散。

綜合韓聯社、路透社報導，京畿道坡州市一間養豬場昨下午6時傳出5隻母豬死亡消息，經病毒檢測，當局今晨6時30分確定是非洲豬瘟。

「我們會盡一切努力阻止非洲豬瘟蔓延」，金炫秀表示，當局已把動物疾病警戒升至最高級別，且為了防堵疫情擴散，當局已下令撲殺3950頭豬。據瞭解，被撲殺的豬隻除了來自於爆發疫情的養豬場之外，周邊2處同個業者經營的農場豬隻也被宰殺。

南韓政府現已發布全國家畜禁運令，禁止養豬場、屠宰場、飼料廠及相關進出車輛的運輸活動，自今晨6時40分起開始，共計實施48個小時。此外，目前南韓農林畜產食品部也採取相關防疫措施，包括開設消毒據點及防疫哨所、針對屠宰養殖車輛進行消毒，並動員應急防疫小組限制發病養豬場的豬農、家畜、車輛及外來人員通行。

據瞭解，此次爆發疫情的養豬場周圍半徑3公里內並沒有其他同業，且地點接近北韓邊界，外傳疫情可能是經由北韓傳過來。對此，南韓檢疫本部已派遣流行病學調查組前往疫區，進行疫源分析，但疫情是否真的從北韓傳出仍有待確認。

報導指出，非洲豬瘟的傳染性極高，對豬群具有近乎100%的致命威脅，現階段尚未研發出治療方法，但已知不會影響人類。

自從今年2月的川金會破裂後，北韓大幅縮減和南韓的合作，且無視聯手抑制疫情蔓延的喊話。目前南韓在邊境地區農場設置數百個圍欄與陷阱，防止染病野豬傳染疫情至南韓，軍方則在邊境地帶安裝熱感應器來監測動物的活動。

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