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921他雙手救災45天　左眼被屍水噴到「腫的看得到右眼」

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▲▲消防分隊小隊長柯文進回憶921救災情景。（圖／記者唐詠絮攝）

▲救災小隊長柯文進回憶921救災情景。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一輩子不想再回憶的慟！20年了，當年921參與彰化員林「龍邦富貴名園」大樓倒塌的消防小隊長柯文進，紅著眼眶回憶起救援場景，整整45天沒有進家門看過1眼年僅4歲的幼女及父母妻小，從彰化一路挺進南投災區，沒有甚麼事比起救援更重要。

▲龍邦大樓倒塌如今已經成為加油站。（圖／記者唐詠絮攝）

柯文進目前在線西消防分隊擔任小隊長職務，他回憶起20年前921當天，救護班結業，手上剛拿到證書從台北半夜才回到彰化老家，剛放下手上的包包，就從廣播上聽到發生規模超過7的大地震，然後訊號電力全部中斷，當下就閃過一個念頭「這一定是場大災難」，丟下稚子及年邁的雙親，趕緊回到二林消防分隊，當夜就開始投入搜救工作。

▲龍邦大樓倒塌如今已經成為加油站。（圖／記者唐詠絮攝）

▲龍邦大樓倒塌如今已經成為加油站。（圖／記者唐詠絮攝）

為了救人他簡直像拚命三郎，長達45天的救援工作，眼睛還曾被壓在磚塊下的屍水噴到，眼睛腫到左眼可以看到右眼，從此眼前就有了靈異現象，老是看到殘缺的屍體一一被抬出來，他當時自責痛哭的說，尤其站在黑漆漆的暗夜中，看著倒塌的樓層中，被夾在裏頭的民眾，只聽見哀嚎痛苦聲，卻只能憑著徒手不停地挖掘出拼拼湊湊的屍塊，心裡的痛簡直無法言喻，後來他患了創傷症候群，瞞著家人過了痛苦的好多年。

▲▼921地震,南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震,南投縣災民冒險入屋搶救財物。（圖／慈濟基金會提供）

柯文進說，「只要睡著了，眼前就看到有往生者跟我求救」，說他的1條腿還夾在倒塌大樓內，還有往生者的家人來跟他託夢，說家人還在3、4樓的夾層內，趕緊再回到搜救現場，果真一一都找到，讓亡者的家屬都感到不可置信。

▲▼921地震,各國派遣搜救隊與救難犬到台灣加入求援。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震,各國派遣搜救隊與救難犬到台灣加入求援。（圖／慈濟基金會提供）

挺進災區，柯文進聞到地下停車場有火煙味，還冒出陣陣白煙，擔心爆炸會造成更大傷害，1個小組3人，只能一個抓著一個的後腳，往下爬，當他鑽到停車場時，發現竟人只剩他一人，地底伸手不見五指暗黑一片，此時他聽到一個女生細微呼救聲，往聲源走進，對著地面大喊「還有人」！一線生機振奮了救援小隊，不斷的與這名婦人補水打氣後，50小時後終於將婦人救出。

▲▼921地震,台中霧峰林家花園。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震,台中霧峰林家花園。（圖／慈濟基金會提供）

但這些種種過往，也讓柯文進長期失眠，也找過醫生作心裡治療，之後還自行請調到國家搜救隊，原本以為這樣可以遠離救災的陰影，為了彰化的家人，2年後再度回到彰化消防分隊上班，重新為救災在前線打拼，如今的他已經淡忘過去、找回失去的自信心。

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