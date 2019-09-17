懲處出爐！石木欽遭移送監察院彈劾　恐送職務法庭免職

▲石木欽涉不當飲宴，遭人審會移送監察院彈劾。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒委員會前委員長石木欽，因與當事人多次不當飲宴，司法院「人事審議委員會」17日下午開會做出懲處。人審會認為石木欽多次飲宴、與當事人不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，因此決議將他送監察院彈劾。預計監察院也會將他彈劾後，轉送司法院職務法庭議處。

石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及打高爾夫球，還投資翁茂鍾的公司。

檢方在4年前雖立案調查，但因查無貪污對價關係，刑事部分最後簽結，但仍有法官向監察院提出檢舉。司法院接獲通報後，決定召開「人事審議委員會」議處，並邀請石木欽出席。石木欽得知後，拒絕出席，並在上週三閃電請辭，總統也批准石木欽辭職。

而人審會在17日開會審議，開會前，石木欽透過律師發表聲明「當法官不能沒人性」澄清，說自己認識當事人30多年，自認問心無愧，沒有任何違法違規行為，並要求將本案移送監察院，公正調查。

人審會最後決議將石木欽送監察院彈劾。人審會指出，石木欽除與翁茂鍾不當飲宴、提供法律意見外，還疑似透過妻子的名義，買進翁茂鍾公司股票，並於持股6年後賣出獲利，人審會懷疑這是石木欽實質持有而未據實申報的財產。

人審會認為，石木欽的相關行為，涉嫌違反《法官法》、《法官倫理規範》、《法官守則》、《法官社交及理財自律事項》、《司法院暨所屬機關維護優良司法風紀實施要點》、《公務員服務法》等相關規定，且情節重大，為維護司法信譽，逕行移送監察院審查

而預計監察院審理後，除了提出彈劾外，還會將石木欽移送司法院職務法庭審理，屆時將出現職務法庭法官審理前職務法庭審判長（石木欽擔任公懲會委員長時，兼任職務法庭審判長）的現象；而職務法庭最後可能做出判決，將石木欽免除法官職務，轉任其他公職。

