海派爸還沒出殯！罐頭塔被A走…女兒痛心：瓶丟河堤　過來人曝真實現世報

▲可樂罐被陌生人挖走！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

傳統習俗認為死者為大，卻有小偷藐視亡者最後尊嚴！一名女網友透露，亡父尚未出殯，家人們都還未走出悲傷時，她發現家裡外頭的罐頭塔被偷竊好幾瓶，更可惡的是，空瓶散落在河堤邊，這一幕景象彷彿對家屬二次傷害，掀起萬名網友怒譙「會有報應的！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》淚崩大罵，爸爸往生當菩薩，家中正在治喪，怎料外頭擺放的飲料塔被不明人士破壞，仔細看照片，啤酒、可樂被偷喝，原PO氣得砲轟，「是有那麼渴嗎？」

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「我爸還沒出殯，到底是誰一直來偷挖，我相信海派的爸爸不會介意！」最讓PO難以接受的是，小偷喝完啤酒後，竟公然把空瓶丟在一旁的河堤上，這一幕畫面讓她頓時怒不可遏。

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▲過來人曝，曾有人偷走飲料後就生病！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

照片曝光後，掀起萬名網友氣憤填膺，紛紛撻伐「會有報應的」、「太陽曬過幾日都會變質，最好不要喝了」、「沒關係，你爸會處理的」、「無恥無上限」、「太扯了…人家辦喪事還有人來偷東西」、「誇張耶，真的很不禮貌，對往生者也不敬」、「竟然有人敢偷罐頭塔的飲料，上次遇到一個結果馬上生病」、「幾罐還好，以前我遇過的更扯還有啤酒跟罐頭整個直接偷偷搬走的」、「感覺是小孩子拿的，正常人會拿自己身高方便拿的地方」、「會有現世報，屎狀會很淒慘」。