快訊／阿富汗總統現身造勢「警車炸彈轟天爆」！　至少24死30傷

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)17日現身帕爾旺省首府恰里卡爾(Charikar)的競選活動,但根據官員的最新說法,一輛被安裝炸彈的警車在集會現場附近爆炸。最新消息指出,這起事件至少造成24人死亡,另有30多人受傷。

綜合半島電視台、美聯社等外媒報導,這起爆炸事件就發生在活動地點的入口處,而甘尼當時人就在現場,但並沒有受傷。據瞭解,犯案用的炸彈俗稱「黏性炸彈」(Sticky Bomb)。目前尚未有組織出面宣稱犯案。

根據當地醫院的說法,大部分受害者應該是一般市民,也有多名婦女、孩童受到波及,目前已出動多輛救護車,但死亡人數恐怕會持續攀升。

