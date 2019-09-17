呂秀蓮完成總統登記　「一籃百元鈔」繳納保證金

記者楊亞璇／台北報導

喜樂島17日舉行推薦記者會，推薦前副總統呂秀蓮參選2020總統大選，同時也公布副手人選為前南投縣長彭百顯。接著兩人前往中選會，登記為第15任總統副總統被連署人，並以籃子裝取百元鈔票，繳納100萬新台幣的保證金，一綑綑的百元現鈔讓中選會人員花了不少時間點鈔。

呂秀蓮在稍早發表的參選宣言指出，看到國內藍綠惡鬥、貧富懸殊，年輕人無助而且無望，特別是大陸虎視眈眈，擔心台灣會不會像鐵達尼號撞上冰山。「謝謝喜樂島，好久的耐性說服我，還有很多我們會並肩作戰的政黨代表，接下來要來發表這次參選宣言，就知道多有信心。」

呂秀蓮認為，選出好總統是全民之福，選錯選壞全民遭殃，市井小民藏著亡國感，年輕人擔心是不是要吃芒果乾，台灣會不會像鐵達尼撞上冰山，是無分藍綠共同的憂慮跟恐慌，不論來自何方，屬於哪個政黨，這70年來共同打造台灣，228慘劇是台灣的悲慘世代，30年之後爆發美麗島事件，民主鬥士鬥抗威權是台灣2.0，2000年政黨輪替，開創民主世代，是台灣3.0，明年1月11日共同寫下台灣4.0的歷史座標。

呂秀蓮說，她是美麗島事件受難者，坐牢1933天，出獄後當選立委、桃園縣長，2000年時跟陳水扁聯手結束國民黨，「我的副手搭檔是921大地震時的南投縣長，他帶領重建家園，地震發生那天我正考察中東，地震發生後回台，發動全縣支援南投」，隨後在就任副總統後，曾下鄉65次勘災救援，感受天地不仁，因此提倡「敬天、惜地、愛人」。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）