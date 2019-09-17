賺錢好難！台灣逾7成新創業者　還在虧損中

▲台灣新創業者還有超過七成虧損當中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新創企業的發展攸關國家未來的產業競爭力，同時新創企業的國際化發展、創業家精神與能力養成更是極具關鍵。不過，據資誠聯合會計師事務所公布《2019台灣新創生態圈大調查報告》報告顯示，台灣的新創事業有72%還在虧損中，只有28%是有獲利的，顯示近期台灣雖積極發展新創產業與事業，效果卻是相當有限。

根據資誠該項報告顯示，台灣新創企業目前的經營情況，高達19%還沒有營收、53%是有營收但是仍在虧損當中、僅只有28%的企業是有獲利的。資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師黃世鈞分析，大部分的新創企業還沒有獲利的原因在於營收與成本概念、財務管理能力以及對市場的理解程度都還不足，創新者應該強化自身能力或團隊組成，來平衡經營必備的能力。

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新創業者目標放眼海外 執行力卻不足

大部分的新創公司，眼光並不短淺，目標都是鎖定海外市場，頗有雄心壯志，這項調查就顯示，有78%的新創業者，三年內的國際化是主要的目標。實際的情況卻是，就營收的分布來看，只有11%主要營收是來自海外，60%還尚未招募或者是培育國際化人才，有54%也尚未透過參展等接觸海外的市場，顯見新創公司國際雄心是有，但是執行、落實國際化仍有待加強。

進一步探究，新創公司國際化的困難點，最大的兩個問題是缺乏海外的在地資源，以及公司內部的資源不足，造成要鏈結海外資源與增進國際化能力，都是一大挑戰。黃世均表示，數位經濟的時代，新創企業幾乎是一成立就面對國際化的挑戰，但國際化不僅是資源的問題，還有專注研發與募資，要如何在資源有限的情況下進入海外市場，以及生態圈中的創育機構或政策面又該如何協助企業，都是值得探討的議題。

資誠的《2019台灣新創生態圈大調查報告》執行時間為2019年3月4日至6月24日，分為線上問卷與深度訪談兩部分。線上問卷調查取得有效樣本412份，其中已登記成立公司之有效樣本271份；深度訪談期間為2019年5月17日至6月24日，受訪者包括北中南台灣新創團隊、創育組織及資誠聯合會計師事務所資深合夥人等共計24位。