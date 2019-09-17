「誰拆我房子，我就讓他死」 莽男對公務員口出穢言毆打成傷

▲桃園市詹姓男子去年向建管處人員口出穢言施暴挨告。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子不滿自家違建房屋遭列管，去年11月前往市府建管處找承辦人理論，呂姓女子出面說明相關法令與處理流程，未料詹情緒激動「誰拆我家房子，我就要讓他死」，呂女遂以手機錄影存證自保，詹以「腦袋裝屎、不檢點的女人」等語辱罵，還猛踹呂女肚子3腳成傷，檢方17日偵結依妨害公務、強制罪、侮辱公務員公署罪等罪嫌提起公訴。

檢警調查，61歲詹姓男子去年11月15日下午2時45分，因自家違建遭市府建管處列管，詹前往市府建管處拆除科找承辦人員詢問，因承辦人員外出洽公，由呂姓女子出面說明相關法令與處理流程，但詹越聽越激動揚言「誰拆我家房子，我就要讓他死」等語恐嚇。

呂女遂持手機錄影自保，詹此時暴怒以「找死、踹給你死」等語恐嚇呂女，隨即出手攻擊，還以腳踹其肚子3下，同時以「腦袋裝屎、欠X、不檢點的女人」與三字經辱罵呂女，事後呂女向警方提告詹男妨害公務等罪嫌。

檢方以呂女手機錄影影像光碟與截圖，以及拆除科同事指證，詹男偵訊時則坦承犯行，檢方偵結依妨害公務及強制罪、侮辱公務員公署罪、公然侮辱罪等罪嫌將詹提起公訴。

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