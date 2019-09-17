首公開揭秘初衷！揭發美國監控全球「稜鏡計畫」　史諾登逃亡6年出書

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揭發美國安局全球「稜鏡計畫」　史諾登逃亡6年出書《永久檔案》

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▲▼首度公開初衷！揭發美國國安局監控全球「稜鏡計畫」，史諾登逃亡6年出書。（圖／Edward Snowden@Twitter）
▲因揭發美國國安局監控全球「稜鏡計畫」而逃亡6年，史諾登出書首度公開揭秘初衷（圖／Edward Snowden 的Twitter

記者林育綾／綜合報導

愛德華．史諾登（Edward Snowden）在2013年揭發美國國家安全局（NSA）祕密監控全球網路的「稜鏡計畫」，引發軒然大波、震驚國際，也因此遭通緝而逃亡至今6年，目前受俄羅斯政治庇護的他在今（9/17）美國憲法日推出第一部個人回憶錄《永久檔案》，首度公開揭秘初衷，台灣由時報出版取得繁體中文版權，與全球20多個國家同步發行！

關於史諾登的評價兩極，有人認為他是「叛徒」，也有人認為他是「英雄」；而根據調查有48%的美國人認為他兩者皆非，還有不少人表示「難以回答這個問題」。出版社則評論，他是揭發美國國家濫權監控的網路吹哨人。

史諾登曾是美國國安局與中情局承包商僱員，2013年29歲的他，揭發美國政府濫權監聽全球每日超過17億筆通訊資料、窺探地球上每個人私生活的駭人真相。然而選擇說出真相的下場，便是失去了未來前程，史諾登從此遭到美國與英國政府通緝，流亡俄羅斯至今，該事件引發國際軒然大波，被稱為「史諾登事件」。

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▲▼ ▲▼首度公開初衷！揭發美國國安局監控全球「稜鏡計畫」，史諾登逃亡6年出書《永久檔案》。（圖／時報出版提供）
▲史諾登逃亡6出版第一本個人回憶錄《永久檔案》。（圖／時報出版提供）

史諾登出版第一本回憶錄《永久檔案》，書中除了介紹自己的一生、大華府郊區的快樂童年、任職於中情局與國安局承包商的過程，更首度公開：他如何協助建立這個大規模監視系統，又怎麼經歷良心危機，讓他最後決定揭露一切。他寫下當時揭發國家機密的初衷，也在自序中強調「唯有對於人民權利的尊重，才能衡量一個國家的自由。」

不僅選擇在美國憲法日（9月17日）推出個人回憶錄，也在全球20餘國同步發行，而出版過程也相當保密，無論書稿編輯、書籍資訊、媒體曝光，皆受保密條款限制，甚至無法用電子郵件或雲端傳輸資料，各國出版社皆在機密狀態下完成譯本。

美國麥克米倫出版社的CEO薩金特（John Sargent）讚賞，「史諾登決定在29歲時放棄整個未來，以實現國家利益。他表現出極大的勇氣，無論喜歡與否，他都是個令人難以置信的美國故事。」還非常自豪能出版《永久檔案》一書。

時報出版曾發行由格倫‧格林華德 （Glenn Greenwald）撰寫的《政府正在監控你：史諾登揭密》 之後，再度發行《永久檔案》繁體中文版，邀請讀者一起目睹21世紀最受矚目的網路風暴。

「揭發凍齡的秘密」

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