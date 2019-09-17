主計總處：台灣運輸以水上運輸為主　107年收入增30億元

▲ 行政院主計總處公布台灣運輸量最新統計數據。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處公布去年107年度，水上貨運量及航空貨運量的統計數據，107年度水上貨運量共1178萬公噸，較106年增加12.3%，運費收入增加30億7千萬元；而航空貨運量則是共1萬3676公噸，止跌回升，較106年增0.2%，運費收入來到1億8千萬元。

主計總處指出，依據交通部統計，近年水上貨運量多呈現平穩，只是107年中油公司在桃園的煉油廠發生爆炸，而調整產線，將油料半成品從台北港運至高雄煉製，成品再運至台中港，導致去年全台水上貨運量來到1178萬公噸，增加了13.4%。

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此外如果從本島航線與離島航線來看，分別占了92.4%及7.6%，由此可見台灣主要運輸多半還以水上貨運為主。而若是以商品別來分，礦物燃料、油品及其蒸餾產品占 51.6％，鹽、硫磺、水泥及石料占 43.6％，二者合計占總貨運量9成5以上。

主計總處更提到，近年來國內航空貨運量受到鐵、公路競爭影響而呈下降趨勢，但因為還有本島往返金門及澎湖等外島的需求，且航空公司皆有購入新機及增開飛行班次，107 年國內航空貨運量來到1萬3676公噸止跌回升，增加了0.9％。

若是以航線別來分，離島航線及本島航線分占97.5％及2.5％，由此可見台灣航空貨運以離島運輸為主；另就商品別觀察，以穀類、澱粉及糕餅類食品為大宗，占36.3％，魚類及其他海鮮居次，占13.3％，另乳製品及禽蛋、書籍及新聞報紙、郵袋及函件占比皆介於 5％至7％之間，前述具保存期限或具時效性商品，合計占總貨運量近7成。