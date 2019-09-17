快訊／今天領表？王金平：什麼都沒準備　下午拜會盧秀燕

▲王金平立法院新會期簽到。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不參選2020總統，為政壇投下震撼彈。前立法院長王金平17日受訪時表示充分尊重，至於是否與親民黨合作「未來再說」。

針對郭台銘不選的消息，王金平表示，他在昨天晚上十點多時，接到郭台銘電話得知，郭台銘也相約他今早到家裡聊，告知他今天不會領表，王金平說，郭台銘不選他並不錯愕，「就是二分之一的機會，對他沒有登記我們給予充分尊重。」

至於下一步，王金平表示，「我講過，世事如棋，變化莫測，我還是隨著因緣走」，外界也關注是否轉向與親民黨合作，王金平則未直接否認，僅說「那是未來再說嘛！」

被問到是否在今天前往中選會登記參選，王金平笑答，「去幹什麼？今天是最後一天了，現在我什麼事都沒有去準備，怎麼要去中選會幹什麼？」此外，稍早王金平辦公室宣布新增行程，下午3點30分將南下台中拜會台中市長盧秀燕。

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