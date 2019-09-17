新iPhone內建神秘U1晶片　外媒：功能不僅是定位Apple Tag

▲裝載在iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max裡的U1晶片成為此次蘋果發表會後最意外的新品。（圖／取自蘋果）

記者王曉敏／綜合報導

「U1晶片」是蘋果上周發表會上為iPhone埋下的小伏筆，在發表會期間蘋果對其隻字未提，甚至也並未發表可能與其最為相關的「Apple Tag」藍牙追蹤器。不過外媒指出，找到Apple Tag並不是U1晶片唯一能做到的事，其潛在應用可能還包括智慧家庭、擴增實境、行動支付甚至是室內導航等。

裝載在iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max裡的U1晶片成為此次蘋果發表會後最意外的新品。蘋果官網的宣傳頁面僅指出該晶片能將與其最為靠近的使用者放在AirDrop的首位，蘋果表示：「Apple設計的全新U1晶片，使用具備空間感知功能的超寬頻技術，使iPhone 11可精準定位其他配備U1的Apple裝置。它就像定位範圍達客廳大小的GPS。」而更耐人尋味的是，蘋果在iPhone 11 Pro的U1晶片文宣裡寫道：「而這，還只是個開端。」

斯奈爾（Jason Snell）在科技網站Six Colors撰文概述蘋果U1晶片的其他可能性。他指出，該晶片潛在的應用包括智慧家庭技術、擴增實境、行動支付、汽車免鑰匙啟動系統、甚至是室內導航。且其耗電量也不大，半導體公司Decawave推出的最新超寬帶無線電技術（UWB）晶片在信標模式（Beacon Mode）下功率僅有藍牙LE晶片的三分之一。

針對U1晶片的應用，斯奈爾寫道：「想像一下整個家庭音響系統會根據個人聽眾的位置在多個房間內播放音樂。另外，除非你站在門前，不然你的智慧門鎖不會解鎖，而偵測到你在房子裡時，門即會自動上鎖。」

蘋果是第一個在智慧型手機內裝載UBW晶片的公司，不過Google、三星及HTC等公司也是各種UWB貿易集團的成員，科技網站9to5Mac認為，我們可以期待該機片未來將成為智慧型手機的標配。