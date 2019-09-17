獨／連千毅高雄直播場遭10幾名惡煞「登門討」　鋁棒狂砸大門影像曝光　

地方中心／高雄報導

近期火紅，自稱為「直播天王」的連千毅繼上週傳出遭人恐嚇，前往刑事警察局報案後，現在《ETtoday新聞雲》記者又獨家接獲爆料，連千毅位在高雄的一處直播地點，17日凌晨2點遭到十幾名不明人士持棍棒砸毀門面，就連監視器全被搗毀，門鈴也難逃一劫被砸破，記者在走訪現場時，詢問鄰居，他們說「有聽到，嚇死了。

▲直播天王連千毅在高雄的一處直播場門口暗夜遭砸毀，連監視器都被破壞 。（圖／地方中心攝）

時間就在17日凌晨2點左右，高雄市某一處的鐵皮屋門口突然間來了好幾部車輛，從上頭走下來穿著黑衣跟白衣的不名人士，然後從影片當中可以清楚看到，這群不名人士超過了十幾名，持著棍棒就在這間鐵皮屋門口狂砸，還可以聽見叫囂、髒話的聲音，伴隨著是砸毀東西的玻璃破碎聲音，就在砸毀門面的同時，不少人還在對街看著這一切發生，看起來就是有備而來，而被砸毀的鐵皮屋大門是緊鎖，似乎是沒有人在。

▲直播天王連千毅在高雄的一處直播場門口暗夜遭砸毀，連監視器都被破壞 。（圖／地方中心攝）

▲直播天王連千毅在高雄的一處直播場門口暗夜遭砸毀，連監視器都被破壞 。（圖／地方中心攝）

根據爆料民眾提供的現場錄影畫面，總共有3段，總共加起來31秒鐘，光是這31秒鐘的影片之中，就明顯感受到砸毀的這一方人馬，是有備而來，意圖並不單純。記者實地走訪現場了解情況，就看到這棟鐵皮屋的門口是有不少碎片，就連鐵皮屋門口的四支監視器也被搗毀，鏡頭就躺在地上，逞兇的這一方擺明就是不想留下任何影像，因為監視器的高度通通超過2公尺，若不是刻意損毀，一般人也不會到這麼高的地方破壞。

另外大門口的門鈴，原本有玻璃遮罩，現在也整個碎裂，還有鐵捲門的控制器外盒也整個凹了進去，可見對方下手是沒在手軟。記者詢問鄰居，鄰居表示大約在凌晨2點左右，就聽到巨大的敲擊聲響，感覺就像是在打鐵門，而且當時後正在睡覺的他們，就是這樣被吵醒，而且樓下好像很多人，「很害怕」。

▲直播天王連千毅在高雄的一處直播場門口暗夜遭砸毀，連監視器都被破壞 。（圖／地方中心攝）

不過這間鐵皮屋的所有人究竟是誰，為何暗夜有人上門「來討」，鄰居說這間鐵皮屋是出租給「直播天王」連千毅，後來連千毅用來進行直播拍賣。上週連千毅才傳出之前遭人在臉書恐嚇，前往刑事警察局來報案，但是鎖定的對象遲遲還未到案，現在又遇上了高雄一處直播場暗夜被砸毀的情況，對方動機、身份到底是誰？警方還在調查當中。

▲直播天王連千毅在高雄的一處直播場門口暗夜遭砸毀，連監視器都被破壞 。（圖／地方中心攝）