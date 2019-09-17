期待陸客自由行全面解禁　賴正鎰：得看「下一任」是誰

▲商業總會理事長賴正鎰出席浙台合作周開幕式。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／杭州報導

大陸20個城市經小三通，赴金馬澎自由行將於20日解禁，被認為是兩岸關係和緩或全面解禁的契機，對此經常為觀光業發聲的商業總會理事長賴正鎰今（17日）表示，業界一定是樂觀其成，但能否全面恢復，應該還得看下任台灣領導人是誰，並決定兩岸關係的走向。

賴正鎰坦言，陸客無法自由行來台，影響每年過百萬旅遊人次，旅遊業者都苦哈哈。昨天聽到小三通自由行恢復，也是大家所樂見，也期待未來台灣能夠全面恢復，讓更多大陸朋友來旅遊。





▲金門廈門小三通情況。（圖／記者蔡紹堅攝）

賴正鎰說，兩岸關係非常重要，台灣領導人必須加以重視。他並稱，自由行在明年選前要全面恢復，機率不高，而下任台灣領導人是誰，將決定兩岸關係走向。

大陸全國台企聯會長李政宏指出，自由行暫時取消對台灣旅遊業影響很大，面對接下來的大陸十一長假旅遊旺季，此時解禁金馬澎，相信會有所助益。

同樣於今天出席杭州「浙江．台灣合作周」開幕式的周錫瑋，也在會前受訪時表示，碰到國際局勢混亂，兩岸本來就應團結起來，一起好好打拼，相信國民黨贏回執政之後，「兩岸會走向康莊大道。」

▼2019年浙台合作周。（圖／記者陳政錄攝）

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