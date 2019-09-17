最高院10法官接受不當招待？　劍青：司法院應公開資訊全力徹查

▲石木欽得知司法院將討論他疑受招待不當飲宴案後，已請辭公懲會委員長職務。（圖為資料照／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

公懲會委員長石木欽疑接受涉案當事人不當飲宴上百次，經媒體連日報導，傳出還有「至少10位最高法院法官」也接受招待飲宴及打高爾夫球，劍青檢改17日呼籲司法院徹查到底，公開揭露資訊，「如果連最高法院都不可信，這個國家還有甚麼可信？」

石木欽曾任最高法院庭長、台灣高等法院院長，涉嫌在於1997年7月22日起至2014年6年20日間，與友人、佳和實業董事長翁茂鍾上百次飲宴、見面，疑似為翁的訴訟案件提供法律意見，雖然台北地檢署調查並無刑事不法，但司法院認為事關重大， 17日召開「人事審議委員會」討論是否懲處，石木欽得知後，提前自請辭職。

但媒體報導，「至少10位最高法院法官接受富商招待飲宴及打高爾夫球，包括公懲會委員長石木欽買富商股獲利2千萬，另有大法庭審判長洪昌宏、法官花滿堂均在列」，劍青檢改認為，相關消息已經重創司法形象，希望司法院院長許宗力，以及司法院人事審議委員會所有委員，秉持司法良心，徹查到底，不要縱容。

劍青呼籲，司法院調查倘若報導為假，應立即澄清，公開揭露資訊，避免最高法院全體法官均同受質疑，同時希望剛接任司法院政風處處長的檢察官沈明倫藉此機會，發揮廉政精神、全力徹查，滌蕩清除不良風紀，切勿配合姑息，否則將建請法務部撤除此檢察官外調職缺，歸建高檢署辦案，彌補檢察體系困窘不足之人力。

就算爬到樹上！妳還是很美

【相關新聞】

涉不當飲宴！公務員懲戒委員會委員長石木欽辭職下台

將受懲處！石木欽：當法官不能沒人性，求送監察院