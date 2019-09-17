沈富雄對蔡沁瑜一句話感到震驚　公布給郭董備忘錄：不要再罵國民黨

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前退出國民黨後，16日深夜更宣布不參選2020總統大選連署。前立委沈富雄公布寫給郭台銘的memo頭尾內容表示，上周四郭台銘退黨聲明的操作是關鍵；他認為，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生。因此他也一再苦口相勸，不要罵國民黨，但顯然郭董沒有聽進去，更說自己「快幫不下去了！」

沈富雄17日在臉書說，兩個多月來幾乎每天都給郭台銘一封memo，昨夜郭董的聲明，已使他短暫的政治生涯胎死腹中。他認為，上周四郭台銘退黨聲明的操作是關鍵，迄今己累積超過60封，而他節錄自己在郭台銘退黨那天給郭的memo頭尾內容。

沈富雄提到，國民黨大老的連署登報及郭董的退黨聲明都是時間壓力下的自然發展，不值得大驚小怪，讓他感到震驚的是永齡基金會副執行長蔡沁瑜的一句「人在曹營心在漢」，是很糟糕的引喻失義，他但願以今天國人的學養，沒有人聽懂，否則是大笑話。

沈富雄解釋，當年「人在曹營心在漢」的主角是郭董最崇拜的關公，如果非用此歷史典故不可，則今天離開曹營而自建漢室的是郭自己；顯然「人在曹營心在漢」的大老們是比較挺郭董的，又何必對他們出言不遜。

沈富雄認為，比較恰當的比喻可以是：國民黨的大老們被韓船長所駕駛的鐵達尼號所綁架正在一步步駛向冰山，而郭董正開著救生筏來營救，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生，但諸多國民黨的立委候選人卻冷暖自知，暗暗叫苦。

「我一再苦口相勸，不要罵國民黨，顯然郭董沒有聽進去。」沈富雄最後更說，「最後我快幫不下去了！」

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