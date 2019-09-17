　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄對蔡沁瑜一句話感到震驚　公布給郭董備忘錄：不要再罵國民黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前退出國民黨後，16日深夜更宣布不參選2020總統大選連署。前立委沈富雄公布寫給郭台銘的memo頭尾內容表示，上周四郭台銘退黨聲明的操作是關鍵；他認為，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生。因此他也一再苦口相勸，不要罵國民黨，但顯然郭董沒有聽進去，更說自己「快幫不下去了！」

沈富雄17日在臉書說，兩個多月來幾乎每天都給郭台銘一封memo，昨夜郭董的聲明，已使他短暫的政治生涯胎死腹中。他認為，上周四郭台銘退黨聲明的操作是關鍵，迄今己累積超過60封，而他節錄自己在郭台銘退黨那天給郭的memo頭尾內容。

沈富雄提到，國民黨大老的連署登報及郭董的退黨聲明都是時間壓力下的自然發展，不值得大驚小怪，讓他感到震驚的是永齡基金會副執行長蔡沁瑜的一句「人在曹營心在漢」，是很糟糕的引喻失義，他但願以今天國人的學養，沒有人聽懂，否則是大笑話。

沈富雄解釋，當年「人在曹營心在漢」的主角是郭董最崇拜的關公，如果非用此歷史典故不可，則今天離開曹營而自建漢室的是郭自己；顯然「人在曹營心在漢」的大老們是比較挺郭董的，又何必對他們出言不遜。

沈富雄認為，比較恰當的比喻可以是：國民黨的大老們被韓船長所駕駛的鐵達尼號所綁架正在一步步駛向冰山，而郭董正開著救生筏來營救，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生，但諸多國民黨的立委候選人卻冷暖自知，暗暗叫苦。

「我一再苦口相勸，不要罵國民黨，顯然郭董沒有聽進去。」沈富雄最後更說，「最後我快幫不下去了！」

其他人也看了這些...

郭台銘深深一鞠躬：2020我不願參與政治鬧劇
「大家的失望郭懂」　郭台銘：未來要做的事會一一再向大家報告
郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒

更多熱門新聞...

郭台銘不選　柯文哲確定不領表：早一個月講我還可以準備
全文／郭柯王破局！柯文哲聲明痛批藍綠　拚讓民眾黨成關鍵少數
郭台銘不選　柯文哲：還是維持合作關係

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
幕後／連民進黨都來勸「不要選」　郭台銘自認捲入一場政治鬧劇
北捷票8折優惠將取消！每年虧損超過10億　方案年底定案
詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！再掀韓國瑜：還有炸彈沒爆
沒錢補票！螢光背心男爆打列車長…再奪手機猛摔地　她見這幕嚇壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喚回郭台銘！郝龍斌喊話韓國瑜：他仍是國民黨勝選最大元素

瑤瑤「張嘴咬棒狀冰」嘴型太詭異　張景嵐崩潰：吃得都白白的…羞片曝光

議員po文說國小生不識國旗　嘉縣教育局：每週都有升國旗

索羅門與台斷交　陳其邁：不用自怨自艾！台灣是國際不可或缺一份子

郭董不選、呂秀蓮要選...陳其邁：民進黨照既有的節奏走

2020上演蔡韓對決　鄭運鵬：成國民黨區域立委最大罩門

郝龍斌否認「關鍵人物勸退」：郭台銘不會在壓力下低頭

郭台銘不選2020　陳其邁籲加碼投資台灣：國民黨弊病難解

韓粉挨告後態度180度大轉變！　從罵「去死」改讚陳菊「台灣不能沒有您」

郭台銘不選總統「個人決定最重要」　侯友宜：要給他祝福

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

喚回郭台銘！郝龍斌喊話韓國瑜：他仍是國民黨勝選最大元素

瑤瑤「張嘴咬棒狀冰」嘴型太詭異　張景嵐崩潰：吃得都白白的…羞片曝光

議員po文說國小生不識國旗　嘉縣教育局：每週都有升國旗

索羅門與台斷交　陳其邁：不用自怨自艾！台灣是國際不可或缺一份子

郭董不選、呂秀蓮要選...陳其邁：民進黨照既有的節奏走

2020上演蔡韓對決　鄭運鵬：成國民黨區域立委最大罩門

郝龍斌否認「關鍵人物勸退」：郭台銘不會在壓力下低頭

郭台銘不選2020　陳其邁籲加碼投資台灣：國民黨弊病難解

韓粉挨告後態度180度大轉變！　從罵「去死」改讚陳菊「台灣不能沒有您」

郭台銘不選總統「個人決定最重要」　侯友宜：要給他祝福

台南市口蹄疫防疫執行成效績優　全國評比獲分組第一

喚回郭台銘！郝龍斌喊話韓國瑜：他仍是國民黨勝選最大元素

【索羅門斷交】王高成／從台索斷交看美中在南太的勢力消長

最美童模Ella Gross保養惹爭議　網：貴婦乳霜太超過

指數投資更多元　台灣首檔「期貨+現貨」策略指數12月上線

瑤瑤「張嘴咬棒狀冰」嘴型太詭異　張景嵐崩潰：吃得都白白的…羞片曝光

夫心痛指控外遇17年...人妻被抓包上摩鐵！竟喊：我們在房間裡「打藥泥」

布蓋全身說話口吃…「愛的力量」讓黃琪講話都順了！怒控「他」證詞不實在

議員po文說國小生不識國旗　嘉縣教育局：每週都有升國旗

索羅門與台斷交　陳其邁：不用自怨自艾！台灣是國際不可或缺一份子

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計..

已4組登記繳百萬！2020總統..

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支..

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再..

郭台銘不選2020　網：台灣沒..

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」

快訊／郭台銘不選2020　國民..

內部民調曝光　郭董內心煎熬

快訊／郭台銘：2020我不願參..

尊重郭台銘　柯：我從頭到尾沒說..

即／郭台銘不選總統！韓國瑜「他..

更多熱門

相關新聞

韓競辦二度喊話：盼當面向郭台銘請益

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不參選2020總統，為政壇投下震撼彈。國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室17日中午發表一份聲明，讚許郭台銘的決定有相當的高度與氣度，還提到「韓市長內心有許多話想說，我們也一直希望能與郭董事長當面請益」、「我們會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助。」

詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！再爆韓國瑜有危機

郝龍斌勸退郭台銘？劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

今天領表？王金平：什麼都沒準備

郭台銘不選　陳亭妃：勝負已定

關鍵字：

郭台銘國民黨2020總統大選沈富雄

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

旁邊坐逆天美腿正妹！開學見「超仙女同學」秒暴動

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面