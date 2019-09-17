自拍裸照PO網「提升自信」　17歲櫻花妹悔嘆：很簡單就能大受歡迎

▲美美在現實生活中的人際關係受挫，轉向網路抒發情緒，卻險些成為有心人士利用的工具。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

近年來日本網友對於未成年人自拍裸照或是僅穿內衣的照片風潮有很高的討論度，一名曾經在社交網站公開裸照的17歲少女坦言，自己從小就很沒自信，在一次偶然的狀況下PO出較為清涼的照片，沒想到竟然大受歡迎，之後就越陷越深，當時根本沒有考慮到後果，也不覺得這樣做有什麼不好。

根據《朝日新聞》報導，17歲的美美（化名）來自橫濱市，她透露，小時候因為很沒自信，無法正常與同儕交流，內心一直很羨慕其他人，國中一年級時在社交網站上PO文感嘆自己可能生病了，結果竟然收到陌生人回覆，對方還溫柔鼓勵她說出來。

▲美美看到朋友出事，這才意識到上傳裸照的危險性。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

美美當時並沒有多想，還以為找到知心人，後來甚至答應對方要求拍攝裸照，照片一上傳意外吸引更多人關注，還獲得許多讚美，加上身邊也有朋友在做類似的事，讓她一度迷失了方向，「因為很簡單就能大受歡迎」，當時根本沒有考慮到後果，也不覺得這樣做有什麼危險，直到後來有朋友出事，這才意識到事情的嚴重性，並停止上傳不雅照片。

由於類似的案例頻傳，日本網友們也經常在推特上轉發相關的新聞報導，並留言感嘆，「千萬別抱著『我家孩子絕對不會這樣』的心態，很多受害者的家長都是到事件爆發才知道孩子心裡的苦」、「網路其實很危險的啊」、「希望有關單位能設置更完善的法律規範，以免又有人受害」。

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