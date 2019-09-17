開議首日就空轉！霸佔主席台喝珍奶...國民黨團嗆：沒300萬只好喝珍奶

記者林銘翰／台北報導

立法院17日開議，邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告備詢，不過國民黨團總召曾銘宗等人一早便占領議場主席台，杯葛議事進行。立法院長蘇嘉全約上午10時37分進入議場，在國民黨立委團團包圍下宣布3日朝野協商結論，隨後即宣布休息，不僅蘇貞昌無法上台進行施政報告，隨後官員也紛紛離席，立法院會淪為空轉。

立法院17日開議，邀請蘇貞昌進行施政報告備詢。但曾銘宗等人一早就先占領主席台，準備杯葛，要求民進黨在私菸案、反送中事件、索羅門斷交等講清楚說明白，再來做施政報告，並高喊三大訴求，包括「撤回中共代理人條款」、「蔡英文來報告」、「蔡碧仲下台」。

▲國民黨立委占據主席台，高喊「國民黨沒有300萬 只好喝珍奶」。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇嘉全約於上午10時37分順利進入議場，只見國民黨團霸佔主席台，人手一杯手搖飲當場喝起珍珠奶茶，更喊出「國民黨撿不到300萬，只好喝珍奶」，立委黃昭順見到蘇嘉全還邀請院長一同喝珍奶。

此外，國民黨團還準備多項道具，包括香菸、珍珠奶茶等精緻道具擺放於議場正中央，要求民進黨團針對私菸案、反送中事件、索羅門斷交等講清楚說明白，再來做施政報告。

蘇嘉全上台後宣布3日朝野協商結論，隨後即宣布休息，期間立委賴士葆還不時拿起珍奶大口咀嚼，不僅蘇貞昌無法上台進行施政報告，隨後官員也紛紛離席，立法院會淪為空轉。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，朝野立委各據一方。（圖／記者屠惠剛攝）



▲國民黨立委占據主席台，高喊「國民黨沒有300萬 只好喝珍奶」。（圖／記者屠惠剛攝）

