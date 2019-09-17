「75折禮券25%獲利」吸金39億　南檢起訴護理師與上市公司副理

▲謝姓護理師與王姓上市公司前資深副理，聯手以百貨公司禮券詐欺吸金39億元，被台南地檢署起訴。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官王聖豪偵辦台南市某醫學中心前護理師與1家上市公司前資深副理，以購買百貨公司禮券違法詐欺及吸金39億元案，依詐欺取財等罪嫌提起公訴。

南檢指出，謝姓女子係台南1家醫學中心前護理師，自2015年10月間起，向醫院同事及友人佯稱與百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折之價格購得禮券，被害人等即因此陸續匯款與謝嫌，然謝嫌集資後，實則係以一般正常之98折價格向百貨公司購買禮券，卻因為取信親友並滿足自身虛榮心，仍以75折至85折之價格出售與被害人，迄2017年9、10月間，因此高價購入低價售出之方式造成其龐大資金缺口，但仍佯稱可以優惠價格購得禮券，致被害人共38人持續匯款新台幣數萬元至數十萬元不等，終因資金缺口過大無法交付禮券，被害人等始知受騙，總計詐得642萬430元。

謝女自2016年10月間起，因轉售禮券造成資金缺口，乃為另行吸收資金而從中牟利，竟對外宣稱其可代表將集資購得較低價之新光三越禮券，再轉售予化妝品專櫃小姐（簡稱櫃位卷），藉賺取價差後，並給付出資者不等之紅利，而向友人即某家上市公司前資深王姓副理、許、郭、張、林等人邀約參與投資。

謝女為取信於王姓副理等人，先使用通訊軟體LINE，虛偽創設百貨公司董事、副理、專櫃經理等人之不實帳號並建立群組，自導自演捏造彼等間互相討論買賣新光三越公司禮券之對話內容，以營造確有投資買賣新光三越公司禮券且業績良好之假象，再將該等虛擬不實之對話紀錄以截圖方式分別傳送予王姓副理等人，使王等人誤信上開櫃位卷買賣確然可行且獲利豐富。

而王姓副理等人即與謝女共同基於非法收受投資而約定給予顯不相當紅利之犯意聯絡，由謝女先後與王等人約定以7天至40天不等為1期，每期投資人可獲得投資金額5％至25％不等之紅利，而王等人得自行決定朋分予下線投資人之紅利成數等內容，經王等人應允參與後，即由他們等分別向多數人或不特定之人招攬投資，總計以上開方式非法吸金及詐得之不法所得達39億2541萬5314元。

檢方認為謝女係犯刑法之詐欺取財罪嫌，另與王姓副理等人等人共同違反銀行法之非法經營銀行業務罪嫌，犯罪所得達1億元以上，檢方偵辦期間陸續查扣謝、王等人之存款、不動產、車輛，總計查扣金額為1014萬5099.24元，另謝女在檢方偵查期間，已陸續匯還38億4258萬5530元。