郭台銘不選2020　陳亭妃：蔡韓對決幾乎「勝負已定」

記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間發布重大聲明，宣布不參選2020連署競選總統。對此，民進黨立委陳亭妃表示，郭台銘決定不選後最緊張的應該是國民黨，因為三腳督原本還有機會一搏，「兩倆對決幾乎勝負已定」；民進黨立委許智傑則說，由韓國瑜與蔡英文一對一對打，「我相信我們會有比較高的勝算」。

陳亭妃表示，若郭台銘決定參選，本來就是藍綠都會影響到，以現在所有的民調看起來，「基本上蔡韓對決蔡英文都是大贏，而且贏的幅度越來越多」。陳亭妃指出，原本三腳督的情況下，蔡英文的領先幅度反而縮小，對於郭台銘的參選與否，最緊張的應該是國民黨，因為三腳督原本還有機會一搏，「兩倆對決幾乎勝負已定」。

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者呂佳賢攝）



許智傑則說，「郭台銘給我的感覺是色即是空，空即是色」，紛紛擾擾這段時間最後竟是一場空，到底是故意提早知道要設計這場空，又或是無奈的一場空，真的是耐人尋味。許智傑分析，若是由韓國瑜與蔡英文一對一對打，「我相信我們會有比較高的勝算」，所以民進黨必須有信心、要小心、戰戰兢兢，最後一定會贏得勝利。

許智傑表示，郭台銘前半段應該是真的想選，後半段是什麼時候開始不想選他無法得知，但如果郭台銘能夠提早宣布不想選，「我們這陣子不需要空轉這麼久」。他認為「郭柯王」應該是郭台銘的首選，可能前立法院長王金平不願意屈居副手才產生變化，不過當王金平不願意搭配副手時，郭台銘就應該宣布不選，前面這是無奈的空。至於後面如果提早知道不選，也應該提早跟社會大眾說，不需要玩這麼久，「我們被繞的團團轉這麼久，都是台灣的空耗」。

不過郭台銘在聲明中也提及，「雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務」。對此許智傑說，其實任何人都與政治息息相關，只要郭台銘繼續關心政治，協助比較優秀、有理想的政治人物，就表示沒有離開政治，所以任何人都不應該離開政治，「你不管政治，政治一定會管你」。

至於郭台銘是否打算改以政黨推薦方式，代表親民黨出征總統大位？許智傑則說「我覺得不會，他這樣玩會被罵死」。許智傑說，既然郭台銘先前曾說要選一定是獨立參選，因此若現在宣布不參加連署，再這樣玩到11月會被罵得更慘。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者呂佳賢攝）



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