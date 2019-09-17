管碧玲：台灣沒有對不起索羅門、民進黨也沒有對不起呂秀蓮





▲管碧玲。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

政壇近期震撼彈不斷，16日晚間先是索羅門群島與我國斷交；隨後，被外界認定參選可能性極大的鴻海集團創辦人郭台銘深夜11點突然宣布不選2020；另一方面，前副總統呂秀蓮突然宣布要代表獨派政黨喜樂島參選總統。民進黨立委管碧玲17日透過臉書發文，感嘆台灣沒有對不起索羅門、民進黨也沒有對不起呂秀蓮。

政壇16日大事不斷，先是索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。總統蔡英文晚間舉行記者會，親自宣告我國終止與索國邦誼。

隨後，前副總統呂秀蓮透過採訪邀請揭露，她受喜樂島聯盟推薦，將參與2020年總統大選，正面對決總統蔡英文。她在聲明中指出，數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於明天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

接著最大震撼彈來自郭台銘。他16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，一夜間震撼政壇。郭台銘17日10時透過臉書表示，2020年選舉「我不願參與政治鬧劇」，因此不參與2020連署競選總統，他也於貼文留言中強調，「未來要做的事，會在後續一一再向大家報告。」

接續種種震撼彈，立法院17日一早九點開議，不過，因為國民黨發動杯葛，議會空轉下由立法院長蘇嘉全宣布休息。民進黨立委管碧玲隨後在臉書貼文提到相關時事，「台灣沒有對不起索羅門、民進黨也沒有對不起呂秀蓮」。