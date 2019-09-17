不捨郭台銘退選　劉宥彤哽咽落淚曝粉絲感人故事

▲劉宥彤接受廣播節目專訪。（圖／翻攝POP廣播YouTube）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出總統大選，令許多郭粉深感不捨，外界也好奇郭台銘重組的新團隊心情要怎麼調適。對此，永齡基金會執行長劉宥彤17日接受廣播專訪表示，真正覺得難過的是看到郭粉的反應，講到激動處甚至哽咽落淚。

劉宥彤提到，在郭台銘深夜宣布退選後，幕僚們有到各大郭台銘的粉絲團致歉，也看到許多郭粉們不捨的反應，他們一一回訊息回到半夜三四點，早上起來看臉書郭粉訊息仍不斷湧入。

劉宥彤說，郭台銘在初選時講的100億身障保險基金，讓一名身障人士轉而支持郭董，未料，當他表態支持郭時爸爸就過世了，有人就嘲諷他，「就是因為挺郭你爸才會過世，你才會殘障。」

這段故事，讓劉宥彤深感不捨，講著講著就掉下眼淚。劉宥彤說，郭董退選後，許多粉絲在網路上都說不能接受，但讓幕僚最難過的是面對粉絲的心情。

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