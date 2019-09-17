放比特犬狂咬警！　高雄地下兵工廠囂張高掛「魚肉鄉民」匾額　

▲高雄警方10日破獲六龜區地下兵工廠。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄市警少年隊8月獲報，指陳姓男子（48歲）及張姓男子（59歲）疑似在六龜區一處倉庫改造槍枝，經過多日跟監蒐證，警方10日順利查獲改造槍枝及毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送高雄橋頭地方檢察署偵辦。

高雄市警專案小組8月接獲線報，指陳男及張男在六龜租下一處偏僻倉庫進行槍枝改造，經多日跟監蒐證後，專案小租發現兩人多半利用夜間時間進行改造工作，改造完後再將槍枝帶至六龜大橋溪邊試射，附近居民聽到槍聲都相當害怕，但敢怒不敢言，深怕被盯上。

警方10日前往搜索時，見陳男出現在住家門口，立刻衝上前拘捕，不料一頭兇猛比特犬突然衝出，狠狠朝員警狂咬，拘捕行動一度受阻，陳男見情勢有利，趁機逃向屋內，倉皇之下，竟從二樓跳向隔壁屋頂，撞破一大洞往，員警攻入後，陳男早已逃往山區。

▲警方追捕陳男時被突然衝出的比特犬攻擊。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳男逃跑時撞破屋頂一大洞。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳男家中牆上掛著「魚肉鄉民」匾額。（圖／記者吳奕靖攝）

警方當下雖未及時逮到陳男，但隨陳男妻子在現場搜索時，除了發現宅內藏有改造槍枝、零件及毒品外，還意外見到陳男家中魚缸旁掛著「魚肉鄉民」的匾額，高調惡行彰顯無疑，完全印證了居民的舉報。

專案小組追查陳男動向半個月後，10日順利在六龜山區，陳男朋友的住處順利將其緝捕到案，全案最終依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送高雄橋頭地方檢察署羈押獲准。

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▲警方在陳男朋友家中將其緝捕到案。（圖／記者吳奕靖攝）