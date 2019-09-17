夫心痛指控外遇17年...人妻被抓包上摩鐵！竟喊：我們在房間裡「打藥泥」

▲人妻與男子上摩鐵，瞎辯是去製作草藥。（示意圖／Ettoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名吳姓男子與林姓人妻到摩鐵，對方丈夫得知後氣炸，提告求償100萬元，沒想到2人竟辯稱，是因人妻罹患牛皮癬，2人才會在採集草藥後到摩鐵利用水電來打製藥泥。刑事部分，檢方以事證不足為由，給予不起訴處份；但民事部份台中地方法院法官判2人須連帶賠償人夫5萬元。可上訴。

林夫指控，吳男明知妻子已有家室，17年來竟還多次與妻子赴摩鐵，發生親密外遇行為，2018年7月中旬吳男又特地與妻子從台中開車到南投的摩鐵，待了近3小時。深受打擊的林夫得向精神科醫師求助，才能繼續維持生活，怒而向2人提告妨礙家庭，但因事證不足，檢方給予不起訴處分，林夫轉而向法院提起損害賠償告訴，向妻子及吳男求償100萬元精神撫慰金。

吳男與人妻辯稱，當天會到摩鐵，是因為人妻罹患牛皮癬，該日2人先到中興新村採集菩提樹葉後，利用旅館的水電洗乾淨葉片上的寄生蟲，再啟動打汁機，將5種青草藥打汁分裝成20多包，讓人妻帶回家敷用，只是因為水電供應比較方便，才會到摩鐵打藥泥製作草藥而已，強調絕無越軌的行為。

但法官認為，水電不是不普及的設施，2人一同前往的南投縣草屯鎮中興新村也不是荒郊野嶺，應該不必為了製作草藥而孤男寡女一起投宿汽車旅館，認定2人逾越一般男女社交行為的界限，共同侵害了林夫的配偶權，應連帶賠償林夫5萬元，全案仍可上訴。

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