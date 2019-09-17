港警協會首次警告 「可用實彈反制示威者」　民權觀察：只會加劇對立

▲反送中示威引爆警民衝突，未來港警可能會動用相應武器制止示威者。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中行動至今仍未出現緩和跡象，香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨（16）日發表聲明，譴責示威者利用汽油彈攻擊警員；另外，他也首次警告示威者，「現場警員很有可能會使用相應武力或武器，包括以實彈槍械制止」。香港民間組織「民權觀察」對此表示，該言論極不恰當，過度簡化使用致命武力的決定及考慮因素，只會加劇警民對立。

綜合港媒報導，15日的遊行活動最終演變成暴力事件，身穿黑衣的抗議者向政府總部和防暴警察隊伍投擲磚頭和燃燒彈，防暴警察則用催淚瓦斯和高壓水槍回擊，混亂場面一直持續至深夜才逐漸落幕。港警指出，「暴徒在金鐘一帶使用超過80枚汽油彈，並向指揮交通、沒有裝備的交通部警員丟至少3枚汽油彈。」

警察公共關係科高級警司江永祥稱，警方在915遊行中共發射了32枚催淚彈、11發橡膠子彈及12發海綿彈，同時拘捕55人，包括48名男姓及7名女性，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、未能出示身份證明文件、襲警、縱火、公眾地方打鬥等罪名。

林志偉表示，若示威者用汽油彈等武器進行襲擊，「現場警員很有可能會將之視作對自身或他人的致命武器，使用相應武力或武器，包括以實彈槍械制止（示威者）。」

民權觀察對此批評林志偉的言論極不恰當，也過度簡化使用致命武力的決定及考慮因素，認為這說法只會加劇警民對立，混淆警員對使用致命武力指引的理解，或者令警員誤以為警方放寬使用致命武力的原則，讓民眾以為警方將以致命武力鎮壓示威活動。

民權觀察強調，「警員只可在自身或他人的性命受到逼切威脅，以及無法使用其他更低程度的武力制伏有關人士，警員才可考慮使用實彈槍械；任何警員必須為自己使用武力的決定負責，錯誤及不法地使用致命武力可能讓他們背上刑事責任。」

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