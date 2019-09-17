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將受懲處！石木欽：當法官不能沒人性，求送監察院

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▲▼石木欽委任律師廖芳萱，出示聲明。（圖／記者劉昌松攝）

▲石木欽委任律師廖芳萱，出示聲明。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒委員會前委員長石木欽，因與當事人多次不當飲宴，司法院「人事審議委員會」17日將開會做出懲處。但石木欽在17日一早先發制人，以「當法官不能沒人性」為題，發聲明澄清，說自己認識當事人達30多年，自認問心無愧，沒有任何違法違規行為，並要求將本案移送監察院，公正調查。

司法院發布聲明指出，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。

此外，檢方接獲檢舉並在4年前立案調查石木欽，經過清查後，發現他與多名資深法官熟稔，並多次在中南部接受案件當事人邀請的不當飲宴。但因查無對價關係，另有些行為已經超過追訴時效，檢方最後對石木欽涉案部分簽結。

但司法院認為事關重大，決定在17日召開「人事審議委員會」討論懲處。石木欽得知後，自請辭職，成為首位因違反行政倫理而下台的公懲會委員長。另外石木欽也在17日一早，委託律師廖芳萱到司法院前宣讀聲明。

石木欽以「當法官不能沒人性」為題，認為所有的司法官都會有他的類似生活經驗，親友有訴訟，第一個就會找上當司法官的親戚。「這時候你將面臨抉擇，自許有著皇后的貞操而封鎖該親友，拒絕往來。或建議委任專業律師協助，並適度予以闡明司法生態、建立正確法治概念，以免因無知或訴訟經驗不足而受騙、受害。」

石木欽說，他雖與翁茂鍾交往，包含多年前投資翁的公司、一起打球、多次請客吃飯，但都是朋友聚會、正當的社交活動。他強調，從未審理翁茂鍾的相關案件，自認問心無愧，並無任何違法、違規行為。「本人只是不想當法官當到沒人性，遇到涉訟的親友，即避之而唯恐不及。」他認為本案諸多羅織鑿痕、難期公平，要求將全案移送監察院，做出公正的調查；並期盼本案釐清法官於當今社會生活的分際。

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