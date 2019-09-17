「台灣好」俄暖心石虎插畫家抵台　卡佳：實在太開心了！

▲俄羅斯石虎插畫家卡佳抵台，交通部觀光局國際組科長曹逸書接機。（圖／觀光局提供）



記者蕭筠／綜合報導

交通部觀光局集集彩繪列車日前因「石虎圖」爆發爭議，原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）得知後大方繪製3張全新石虎圖，且無償贈予台灣使用，暖舉感動無數人，後在交通部長林佳龍指示下，促成台俄合作。今（17日）上午6時30分卡佳一身便正式裝抵台，不僅一路上笑容滿滿，甚至親切在畫作簽名留下祝福，舉止超親民。

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▲卡佳親切捧著畫作合照。（圖／觀光局提供）



集集彩繪列車石虎圖庫風波意外促成台俄合作，原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）受邀來台參與彩繪列車啟動典禮，今日清晨6時30分搭乘華航班機抵達桃園機場，並由交通部觀光局國際組科長曹逸書接機獻花，只見卡佳穿著白色帽T搭配綠褲、球鞋，打扮輕鬆，沿途笑容滿面，還親切捧著畫作合照、簽名，舉止親民；

根據綜合媒體報導，卡佳抵台後看見桃機一早就有媒體守候，更是親切地對著鏡頭開心揮手說：「台灣好，實在太開心了！」語氣難掩興奮，也表示因石虎關係來到台灣，實在是一趟神奇之旅。

▲卡佳在畫作上寫字簽名。（圖／觀光局提供）



據了解，卡佳預計來台5天，除18日出席參加集集彩繪列車啟動暨車程鐵道觀光小學堂啟用典禮之外，初步行程也將規劃安排日月潭、台中彩虹眷村、台北明星咖啡館、松菸文創園區、北海岸、東北角暨宜蘭等週邊景點。

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