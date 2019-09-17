快訊／郭台銘美女戰隊不解散　參選2020立委仍是未來選項

▲郭台銘幕僚。（圖／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘決定不參選2020總統，他的美女戰隊幕僚群並不會因此解散，而是繼續協助郭台銘，以不同的方式參與政治、貢獻台灣，幕僚參選2020立委也是未來選項。

在國民黨初選之後，郭台銘辦公室持續擴編，曾有一段時間僅有永齡基金會執行長劉宥彤一人負責發言人工作；後來郭柯王結盟成形，郭辦則注入新血，包括永齡基金會副執行長蔡沁瑜、永齡基金會顧問郭昕宜、高虹安，直至16日再新增美女主播吳怡萱，形成美女戰隊。

據了解，未來幕僚群仍會留在郭台銘辦公室，團隊不會解散，而是用其他方式持續參與政治，蔡沁瑜的戶籍已經遷到桃園八德，郭昕宜則是遷到台中北北區，仍不排除參選2020立委。

針對外傳國民黨副主席郝龍斌6度勸退郭台銘，是他不參與總統連署的關鍵人物，郭台銘辦公室17日上午表示，郭台銘不選的決定與任何人無關，絕無所謂被勸退的說法。郭台銘會持續用他的方式，參與國家的進步與改變。

據了解，郭台銘16日下午就下定決心不參選總統了，希望舉辦記者會宣布此消息，並開始尋找場地，幕僚也找了幾個地方，但後來認為既然不選了，何必大費周章準備記者會，因此取消？另外，郝龍斌16日晚間確實與郭台銘會面，但在此之前，郭台銘早已做出決定。

另外，國民黨31位大老登頭版連署聲明，讓郭台銘認為政治理想被政黨綁架，感到不解與失望，留在國民黨內也無法做事，是他決定退黨的關鍵。據透露，郭台銘的副手人選已經找好了，前往中選會登記連署的表格也領好了，但他在9月17日的法定日期前，還是選擇了要用自己的方式愛中華民國。