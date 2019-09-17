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伊朗先進「飛彈＋無人機」成威脅　能精準打擊基設＋壓制防禦系統

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▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

▲ 沙烏地阿拉伯「全球最大煉油廠」遭無人機攻擊，火光衝天。（圖／翻攝自Ahmad Algohbary twitter）

實習記者許祐誠／綜合報導

沙烏地阿拉伯境內的2個石油設施於上周末，遭到葉門激進什葉派「胡賽運動」（Houthi Movement）使用無人機突襲，此舉不僅凸顯出伊朗製的武器可以進行精準打擊外，更代表伊朗製武器已經迅速對附近地區構成威脅。

根據《華盛頓郵報》報導，美國現階段懷疑伊朗為無人機事件的幕後主使者，有美國官員指出，本次突襲石油設施的有無人機和巡弋飛彈（cruise missiles），而且胡賽運動事後也表示，部分無人機是從伊朗境內出動。但德黑蘭當局始終否認這項指控。

美國武器專家表示，伊朗一直以來把發展先進導彈和無人機作為國防戰略之一，並把武器和技術轉移給地區盟軍，包括葉門胡賽運動在內，足以幫助盟軍阻止敵人入侵，繼續作為伊朗的地區代理人。

美國「保衞民主基金會」研究員塔勒布（Behnam Ben Taleblu）也說，「無人機、導彈，火箭都是伊朗不對稱安全戰略的特色，生產價格也相對便宜。」由於襲擊導致煉油廠內一半的設備停止運作，也代表伊朗的戰略獲得功效。

▼ 無人機空襲，煉油廠的供應減半。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠在周末遭無人機空襲，導致供應減半。（圖／路透）

美國一名官員表示，雖然部分襲擊事件從伊朗境內發起，但當局認為葉門胡賽運動也是發動突襲的原因之一，因為距離葉門邊境約500英里（約804公里）的2處沙國煉油設施，被直接命中17次至19次。

此外，倫敦皇家聯合研究所（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）說，同時使用無人機和巡弋飛彈具有戰略上的優勢，當飛彈以不同速度和高度出現，理論上可以讓防禦系統產生混淆，達到壓制的優勢。

聯合國葉門專家小組今年也曾表示，胡賽運動過去曾擁有「自殺」無人機，機型與伊朗機型相當類似，而且曾有管道自海外取得關鍵零件，例如發動機和引導系統。

對此，美國國防部一名不願具名的無人機防禦工程承包商表示，小型無人機不太可能從葉門出發再抵達此次攻擊的目標，除非無人機有6英尺長（1.8公尺）的翼展，這可能由伊朗提供。

此外，據稱伊朗已經開發出一款以俄羅斯Kh-55飛彈為模型，並結合中國反艦導彈技術的導彈，近年來，胡賽運動和伊朗支持的黎巴嫩真主黨都曾使用過。「導彈比無人機更難發現和防禦」，調查性新聞網站Bellingcat研究員雪芙（Rawan Shaif）表示，「導彈不可思議地精準，如果操作的人知道如何使用他們。」

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