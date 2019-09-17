台商看郭台銘不選　台企聯李政宏：團結比較好打選戰

▲全國台企聯會長李政宏出席浙台會開幕式。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／杭州報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加2020總統大選，不少台商表示在「預期之中」，也給予祝福。大陸全國台企聯會長李政宏表示，大家都不希望選舉太過複雜，對國民黨來說，「團結一致可能比較好打選戰」。他還提到，對郭而言，就像他自己說的，「放下也是一種承擔。」

為推進兩岸產業融合，浙江．台灣合作周將今（17日）上午在杭州舉辦開幕式，台灣商業界代表包括工業總會理事長王文淵、商業總會理事長賴正鎰、中小企業總會理事長李育家、大陸全國台企聯會長李政宏等出席與會。

賴正鎰在會前受訪時表示，作為優秀的企業家，郭台銘宣布不參選與自己的預期一致，考量呂秀蓮現在開始準備連署不一定來得及，2020年應是兩黨代表韓國瑜、蔡英文的一對一選舉。

李政宏提到，雖然我不能左右郭董本身意願，但的確有不少台商跟他提出建議。他說，最後郭台銘尊重初選機制，對於誠信的部分，「我想也是掌握得比較好的。」

談到今年台商返鄉投票情況，李政宏指出，目前台企聯正積極和兩岸有關部門、航空公司爭取加班機、優惠機票，從目前的台商圈的詢問程度來看，明年投票「回去的人應該不少」，都相當關注和踴躍，也希望在行使民主權利的過程中，少一點障礙、減少經濟壓力。

賴正鎰也寄語韓國瑜，表示在選戰激烈的情況下，就會有抹黑情況發生，所以韓市長必須在最後幾個月的時間哩，加緊努力。

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▼郭台銘宣布不選2020，臉書上發表「永遠的中華民國派」影片宣言。（圖／翻攝自郭台銘臉書）