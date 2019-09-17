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批台可能落到「零邦交」境地　環球時報：台灣不是國家

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▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文出席索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者曾俊豪／綜合報導

索羅門群島16日宣布與台斷交，大陸《環球時報》對此發表社評，文中指出，台灣不是國家，世界大國沒有一個承認它的主權地位，僅有的一些小「邦交國」紛紛棄之而去，台灣還將繼續失去現有的「邦交國」，直至可能落到「零邦交」的境地，因為台灣「不是一個國家而偏要裝成一個國家。」

這篇社論以「所羅門群島與台斷交是大勢的折射」為題，於16日晚間七點多上線。社論指出，蔡英文當局在所羅門群島宣佈斷交的第一時間指責中國大陸搞「金錢外交」，真是賊喊捉賊，可笑至極，因爲靠金錢來維繫邦交關係的恰是台灣當局。

文中提到，去年美國國會和行政當局多次發聲，警告與台灣斷交的那些國家可能失去華盛頓的援助，甚至遭到美方的制裁，有國會議員還專門就此提出法案，「所羅門群島此舉充分顯示了美國壓力的侷限性，不合理的東西總是難以維持的。」

評論指出，台灣不是國家，世界大國沒有一個承認它的主權地位，僅有的一些小「邦交國」紛紛棄之而去。台灣將繼續失去現有的「邦交國」，直至可能落到「零邦交」的境地，美國對台當局的支持也恐難改變這個趨勢，「原因太簡單，中國已經如此強大。」

評論還提到，所羅門群島的離去必將使台灣「固邦」的壓力和成本進一步增加，「有什麼辦法，不是一個國家而偏要裝成一個國家，它注定是個昂貴和風險重重的遊戲。」希望華盛頓接受台灣邦交國越來越少的現實，不要強扭事態，明知不可為而為之。

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