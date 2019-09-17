吳怡萱剛加入郭董就退選　劉宥彤曝最新計畫「不會對不起大家」

▲前電視主播吳怡萱加入郭台銘辦公室。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜閃電宣布退出2020總統大選，外界就好奇剛加入的新成員前電視台主播吳怡萱該怎麼辦？對此，永齡基金會執行長劉宥彤17日接受廣播專訪表示，團隊還是有很多事情可以做，不會對不起大家的。

16日上午，永齡基金會副執行長蔡沁瑜才向媒體介紹吳怡萱的加入，未料晚間11點多郭台銘就宣布不參選總統，讓外界錯愕，有網友也擔心吳怡萱該何去何從，劉宥彤說，郭台銘一直在公共事務上都有著墨，之後用不同的方式一直去做，「我們不會對不起大家的，而且都是福國利民的事。」

▲劉宥彤上廣播節目說明郭董退選。（圖／記者呂佳賢攝）



主持人問吳怡萱是不是去永齡？劉宥彤回應，這是團隊剛作的決定，未來組織怎麼變動都是可以考慮的，還有很多既定計畫之後會一直推動，我們再多幾名生力軍都是好夥伴，這也是郭台銘自己的志業跟鴻海沒關係。

▲郭台銘退出2020總統大選。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

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