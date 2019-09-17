回郵贈書！李永然律師教你用法律避免家族爭產反目

▲為免家族爭產，李永然律師教你透過法律適當地規劃，確保家族永續傳承。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／台北報導

家族永續傳承是很多人一輩子努力的目標，也是大多數人的期待，但沒錢的，辦不到；有錢的，又怕子孫為爭產反目成仇，對簿公堂還算事小，釀成刑事慘案的也時有所聞。因此，便有人提倡應透過法律適當地規劃，確保家族永續傳承。

永然法律基金會與「台灣房屋內湖捷運AIT店」以「家族傳承與不動產借名登記」為主題，委託永然聯合法律事務所、永然地政士聯合事務所共同出版《家族傳承與不動產借名登記法律手冊》，由李永然律師、黃斐旻律師、許淑玲律師、吳任偉律師及李廷鈞地政士共同執筆，手冊分成兩大篇章：家族傳承篇、不動產借名 登記篇，經營者若於生前善用法律，即可避免家族間爭產或企業崩壞。

法律規劃第一步，即是不論是企業家或家中掌握財政大權者，應於生前預立遺囑，交代遺產分配或禁止分割或運用遺囑信託，並指定妥適的遺囑執行人，代為執行遺囑內容，並貫徹立遺囑人的意志。再者，以家族企業為例，越來越多人考慮成立閉鎖性公司或股權信託，確保企業永續經營。亦有人運用家族信託，以資產管理、投資組合等理財方式，以利於財產轉移、遺產規劃、稅務籌劃、子女教育、家族治理、慈善事業等。

而在進行不動產投資或不動產財產移轉時，因為種種考量，很多人採取借名登記方式，但借名登記原只是權宜之計，卻常常發生一借不回的情形。有親友翻臉不認人，認為借名財產是自己的，也有因親友欠債導致借名的財產被查封的，或借名的財產被出名的親友偷偷賣掉的，甚至有父母將財產借名登記在子女名下，結果卻被子女轉手賣掉，導致流落街頭。即使借名的雙方對此無疑問，也未出現任何問題，但在辦理登記與稅務上卻產生爭議。因借名登記者必須承擔許多風險，因此了解借名登記的法律關係，訂好契約，辦妥登記，做好稅務規劃，才是確保權益的根本之道。

欲索取《家族傳承與不動產借名登記法律手冊》者，請來函附上中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。索取一本回郵為11元，索取二本回郵16元，索取三本至五本回郵32元。請參考永然文化網站。

▼《家族傳承與不動產借名登記法律手冊》由李永然律師、黃斐旻律師、許淑玲律師、吳任偉律師及李廷鈞地政士共同執筆。（圖／永然文化）

