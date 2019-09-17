車禍重傷男搶救40分鐘不治！清潔員：我看他走出急診室　護理師聽完好毛

▲有網友說，醫院本來就是生與死的交界處，在運勢比較低的時候，看到靈體很正常。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名急診室護理師和一名女清潔員聊天，但聽完對方說的話感到毛骨悚然。對此，有網友說，「正常大醫院，我是不走大門的，都走旁邊兩個小門，傳說大門是給另一個世界的走的。」

一名網友近日在「靈異公社」臉書社團發文說，姐姐的護理師朋友在高雄一間醫院任職，那天一名車禍重傷男子送進急診室，所有輪值醫生與護理師皆全神貫注，想把瀕臨死亡的男子從鬼門關救回，但搶救約40分鐘仍宣告不治。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，這名護理師當下筋疲力竭，坐在椅子上小歇，後來又入急診室工作，被一名女清潔工作人員問「剛剛那位車禍重傷的先生有救回嗎」；護理師和對方有點小熟，以搖頭回應。

▼原PO表示，那名重傷男子搶救40分鐘不治。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

原PO指出，結果女清潔員說了一段話，讓護理師聽了毛骨悚然，「我就知道，剛剛那先生在送入急診室時，我就看到他走出急診室，一定救不活。」原PO認為，去醫院時要保持有禮，有禮可結善緣，「不然身邊遇到的可能不是人。」

對此，有網友留言，「清潔人員都看到了，怎麼不叫他回急診室啦？」原PO回，「好主意，但我想正常人都不敢叫的。」有人則認為，「醫院本來就是生與死的交界處，在運勢比較低的時候，看到或遇見靈體是很正常的事啊～心存善念，平常心對待就好啦。」

一名媽媽分享到醫院的經驗，「我有次帶孩子去急診，小孩本來都沒哭鬧，站在椅子旁邊，後來好像看到什麼似的，往椅子下面看就嚇哭了，全身顫抖。我在心裡默唸，『請無形的朋友別嚇小孩，拜託了』。」

►他奶奶的美麗小秘訣