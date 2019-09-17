金莎鐵粉「5年輝煌成果」比高爾夫球重！　他健身前必吃...猛男帥照曝光

▲這顆「5年金莎球」約重50公克。（圖／黃少白授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有獨特層次感的金莎巧克力，廣受大眾歡迎，更有一票鐵粉追捧，而網友黃少白就是其中一個；有趣的是，他總會將金色包裝紙洗淨收藏，經過5年來不斷增厚捶打，一顆比高爾夫球還重的「金莎球」就此誕生，這一幕也狂吸近萬名網友的目光。

黃少白在「爆廢公社」幽默發文，「收集5年金莎的紙，不斷的捶打精鍊，終於練成精了，大約100張，完全實心，比高爾夫球重滿多的，請問能賣的到5塊錢嗎？」

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只見層層金莎紙被揉成團，相較於本尊，體型足足大了3分之1，他向《ETtoday新聞雲》笑說，一直覺得金色包裝有種高貴感，所以就有了收藏的念頭，到現在已經50公克重了，而身為鐵粉的他每天都會吃，也不禁吐槽，「裡面的料感覺有變少，但貼紙變金色的了」。

▲他健身前都會吃金莎。（圖／黃少白授權引用）

po文一出，立刻掀起熱議，網友們紛紛笑回，「我有一盒放19年的金莎，你要幫我開箱嗎」、「被丟到會痛吧」、「你牙齒有蛀牙嗎」、「這是我收集一年的橡皮筋球！2條1個便當！實心的」、「胖了幾公斤」、「敲一敲...敲實點，砂紙磨一磨」。

值得一提的是，黃少白健身前一定會吃金莎，他直言，「先吃碳水化合物，才有力氣練，而且裡面花生巧克力，有熱量又有蛋白質，很多人都以為吃巧克力會胖，其實沒運動才會胖吧！」

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