郭台銘不選總統「個人決定最重要」　侯友宜：要給他祝福

▲侯友宜。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者張乃文／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16、17日分別宣布不參選2020總統大選連署及其原因，投下震撼彈。新北市長侯友宜則認為，「選舉還是個人決定最重要」，郭台銘選擇自己走自己的路，每一個人都要給他祝福。

侯友宜指出，台灣的選舉因為長時間都不斷在做內耗，因為政治的對立與衝突，甚至製造仇恨讓台灣不斷往後走。他說，其實選舉的過程是應該每一個人把自己的理性政策好好的來做一個論述，「最重要每個人要扮演好自己的角色，靜下心來好好做事」。

侯友宜最後提到，「每一個人真的只要把自己的角色做好」，全力的為台灣、為中華民國做事，相信台灣就會更好，所以其實「郭台銘選擇他自己走他自己的路，我們每一個人都要給他祝福」。

郭台銘過去曾傳出屬意侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒擔任副手，將之列入口袋名單中；他也親自說明，如果要經營中華民國的未來「侯明鋒絕對是非常合適的人選」。

當時，侯友宜回應，對此事毫無所悉，兄弟倆不會談政治或給對方建議。而今郭台銘表示不參選2020，侯友宜17日出席新北市2019災害管理國際研討會開幕時表示，選舉「其實還是個人決定最重要」，更說，選不選其實沒有那麼樣的重要。

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