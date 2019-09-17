郭台銘退選影片拍攝時間點曝光　劉宥彤：國民黨大老登報聲明前就拍了

▲劉宥彤上廣播節目說明郭董退選。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署；17日10時也在臉書發表影片說明，2020年選舉「我不願參與政治鬧劇」，因此不參與2020連署競選總統。而永齡基金會執行長劉宥彤則透露，退選影片是在國民黨31位大老登報聲明前就拍了，且當時就已經先拍了兩個版本。

劉宥彤17日接受廣播節目專訪，提到郭台銘不參選2020總統大選連署，不清楚郭台銘是什麼時候在心裡下的決定，但連假的時候，他向團隊成員說好好去休息，也說自己大概假期結束就會決定。

而確定不參選的時間，劉宥彤解釋，其實蠻晚的；公布消息的方式，郭台銘則是在說完決定的時候，端看幕僚怎麼安排。最終，郭台銘團隊以1分半的影片來宣告不參選的原因。

被問及影片拍攝時間，劉宥彤說，在中秋節之前就已經拍，且當時就已經先拍了兩個版本，她更進一步說明，其實早於國民黨31位大老登報聲明前就拍了，導演是請知名廣告人范可欽拍攝。

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