　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘退選影片拍攝時間點曝光　劉宥彤：國民黨大老登報聲明前就拍了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼劉宥彤上廣播節目說明郭董退選。（圖／記者呂佳賢攝）

▲劉宥彤上廣播節目說明郭董退選。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署；17日10時也在臉書發表影片說明，2020年選舉「我不願參與政治鬧劇」，因此不參與2020連署競選總統。而永齡基金會執行長劉宥彤則透露，退選影片是在國民黨31位大老登報聲明前就拍了，且當時就已經先拍了兩個版本。

劉宥彤17日接受廣播節目專訪，提到郭台銘不參選2020總統大選連署，不清楚郭台銘是什麼時候在心裡下的決定，但連假的時候，他向團隊成員說好好去休息，也說自己大概假期結束就會決定。

而確定不參選的時間，劉宥彤解釋，其實蠻晚的；公布消息的方式，郭台銘則是在說完決定的時候，端看幕僚怎麼安排。最終，郭台銘團隊以1分半的影片來宣告不參選的原因。

被問及影片拍攝時間，劉宥彤說，在中秋節之前就已經拍，且當時就已經先拍了兩個版本，她更進一步說明，其實早於國民黨31位大老登報聲明前就拍了，導演是請知名廣告人范可欽拍攝。

其他人也看了這些...

郭台銘深深一鞠躬：2020我不願參與政治鬧劇
「大家的失望郭懂」　郭台銘：未來要做的事會一一再向大家報告
郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒

更多熱門新聞...

郭台銘不選　柯文哲確定不領表：早一個月講我還可以準備
全文／郭柯王破局！柯文哲聲明痛批藍綠　拚讓民眾黨成關鍵少數
郭台銘不選　柯文哲：還是維持合作關係

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
快訊／郭台銘不選總統！　韓國瑜最新回應了
郭台銘退選影片拍攝時間點曝光！劉宥彤：當時拍了兩個版本
郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」　16日晚間邀當副手再被拒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郝龍斌6度勸退郭台銘？　劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

快訊／郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

ET總統民調／藍綠對決七度交鋒！蔡英文43％連贏5次　韓國瑜一路跌破3成

快訊／今天領表？王金平：什麼都沒準備　下午拜會盧秀燕

郭台銘退選影片拍攝時間點曝光　劉宥彤：國民黨大老登報聲明前就拍了

發言人大評比！蔡正元分析三陣營中「最亮眼是蔡沁瑜」：郭台銘用對人了

快訊／郭台銘美女戰隊不解散　參選2020立委仍是未來選項

快訊／郭台銘退選隔日會面王金平　王：不錯愕、我充分尊重

郭台銘不選2020　陳亭妃：蔡韓對決幾乎「勝負已定」

郭台銘2周前就找好副手！　劉宥彤：男性、有一點政治經驗

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

郝龍斌6度勸退郭台銘？　劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

快訊／郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

ET總統民調／藍綠對決七度交鋒！蔡英文43％連贏5次　韓國瑜一路跌破3成

快訊／今天領表？王金平：什麼都沒準備　下午拜會盧秀燕

郭台銘退選影片拍攝時間點曝光　劉宥彤：國民黨大老登報聲明前就拍了

發言人大評比！蔡正元分析三陣營中「最亮眼是蔡沁瑜」：郭台銘用對人了

快訊／郭台銘美女戰隊不解散　參選2020立委仍是未來選項

快訊／郭台銘退選隔日會面王金平　王：不錯愕、我充分尊重

郭台銘不選2020　陳亭妃：蔡韓對決幾乎「勝負已定」

郭台銘2周前就找好副手！　劉宥彤：男性、有一點政治經驗

詹惟中「3天前神預言」郭台銘棄選！　再掀韓國瑜：還有暗藏炸彈沒爆

影／如何買海外的ETF？　達人：可透過券商複委託、美國券商網站線上開戶

HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

北市推動家庭犬計畫度過磨合期！　7浪浪「學會愛人」找到家

63不夠還有73　賓士「AMG GT 73」4門油電轎跑確定量產！

26歲女為身材不吃飯「靠甜食止飢」　健檢嚇傻：中度脂肪肝上身

約克夏「口字陣形」守護2月大萌娃　「專業保鑣臉」網笑翻：氣場超強大！

阿信趁休團跑去周董那…瑪莎《說好不哭》看一半傻眼　見網友腦補激動：這不是BL片！

煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

海鮮煎餅滿滿料！宜蘭韓式料理　還能免費穿韓服、高校服

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計..

已4組登記繳百萬！2020總統..

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支..

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再..

郭台銘不選2020　網：台灣沒..

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

快訊／郭台銘不選2020　國民..

內部民調曝光　郭董內心煎熬

尊重郭台銘　柯：我從頭到尾沒說..

快訊／郭台銘：2020我不願參..

郭台銘棄選「柯文哲是最後稻草」

館長不捨郭董　準備看韓被罷免

更多熱門

相關新聞

今天領表？王金平：什麼都沒準備

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不參選2020總統，為政壇投下震撼彈。前立法院長王金平17日受訪時表示充分尊重，至於是否與親民黨合作「未來再說」。

快訊／郭團隊不解散　參選2020立委是未來選項

郭台銘不選　陳亭妃：勝負已定

郭台銘2周前就找好副手！劉宥彤：男性、有一點政治經驗

管碧玲：台灣沒有對不起索羅門、民進黨也沒有對不起呂秀蓮

關鍵字：

郭台銘國民黨2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

已4組登記繳百萬！2020總統32人想參選

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

張艾亞《大熱門》走光！後製忘打碼全播出

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

辣模脫內衣逛超市「南半球整團掉出來」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面