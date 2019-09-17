當年八八風災！索羅門酋長「狂湊1千索幣」搭船6hrs送暖　網驚：10個月薪

▲史坦力酋長致詞說道，「非常感謝台灣，這是真正的友誼」。（圖／洪聖傑授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

索羅門16日正式宣布與台灣斷交，而這項決定讓索國人民不滿，更為此發起和平抗議。一名網友10年前曾到當地做短期志工，當時八八風災重創中南部，Isabel省的史坦力酋長得知消息，帶著價值1000索幣的支票，特地搭船6小時，親自拿給駐索的台灣農技團長，以表慰問及長久下來的感謝之情，雖然僅4千多塊錢台幣，卻是來自全族200個家庭的愛心。

索羅門與台斷交的消息，掀起各界熱議，而這篇10年前的文章，也浮出水面，讓人莫名有種滄海桑田之感。2009年8月期間，這名網友在索羅門群島當1個月短期志工，18日那天，他在台灣農技團用餐時，得知一個感人的消息。

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Isabel省的史坦力酋長特地搭了單程6小時的船，帶著1張1000索幣的支票及感謝信，到首都親自交給農技團團長，表示要慰問正受風災之苦的台灣人民，他感動地說，「1000索幣金額雖然不多，約台幣4000出頭，但對普遍索國人民來說，卻是不少的金額，像果園工人月薪800索幣，而國家銀行經理月薪不過2000多索幣。」

▲史坦力酋長特地送給老朋友徐技師，許多當地特產的大螃蟹。（圖／洪聖傑授權提供）

不僅如此，這1000索幣更是Isabel省200個家庭共同捐贈的愛心，當時史坦力酋長說，「農技團在當地推廣稻作，改善人民生活，讓人民相當感念，當我們得知台灣遭受嚴重風災後，心裡都很難過，因此發起捐款」，而他只所以會堅持親自送到農技團，就是怕透過索國政府，這筆錢可能會無疾而終。

對此，鄉民反應兩極，一派人忍不住鼻酸，紛紛表示「千里鴻毛有點感動QQ，政客都去死吧」、「人民跟政府差異啊～」、「一直都記得~很感動」、「推這篇，人民是無辜的」、「看了真是令人感傷，大家別再罵他們的國民吧」，還有熱心網友一查發現，1000索幣是該省部落村民平均10個月的薪水。

駐索國的農技團技師洪聖傑透露，史坦力酋長的部落名為KAVA，位於索羅門群島共和國的伊莎貝爾省，該省有2萬多人，共有30多族，其中KAVA族有200戶，當時族人相當窮困，人人衣衫破損、三餐不繼，住屋還是用木柱木牆、椰子樹葉搭蓋而成。

▲史坦力酋長的太太。（圖／洪聖傑授權提供）

從2006年12月起，徐忠藎技師成為第一個踏上KAVA領地的台灣人，經過長時間溝通，甚至歷經2次船難，終於在當地展開農業輔導推廣，同時在史坦力酋長的帶領之下，全族壯漢下田工作，一起開墾整地、插秧灌溉，最後迎來史無前例的大豐收。

從2007年開始，KAVA族人不但能溫飽，家家戶戶也逐一整修樓房，還能用賣米的錢添購新衣裳，整個社區環境朝著整潔、有秩序邁進，孩子們也可以開心上學。

值得一提的是，2009年，史坦力酋長帶著族人渡海200公里，來到台灣農技團團部，分享豐收的喜悅，在豐年慶典禮上，史坦力酋長還直白地說，「只有你們台灣人能真正幫助我們族人，這是真正的友誼。我們國家的政府都貪污懶惰，尤其農業部長根本是狗X。」

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▼史坦力酋長緊握黃添棟團長的雙手，說出感謝之意。（圖／洪聖傑授權提供）