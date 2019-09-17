新黨楊世光登記總統被連署人　「一國兩制是唯一的選擇」

▲新黨總統參選人楊世光前往中選會領表登記，繳交100萬保證金。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，17日為中選會受理登記正副總統被連署人的最後期限，新黨總統參選人楊世光17日上午至中選會，登記為第15任總統副總統被連署人，填寫相關表格且繳交100萬新台幣的保證金，而他的副手為律師陳麗玲。楊世光強調，一國兩制是唯一的選擇，「100萬可能可以救人，可是我們想拿來救國」。

中選會受理申請總統、副總統選舉被連署人17日截止，楊世光選在截止日前往中選會領表登記，並繳交保證金。楊世光強調，選舉的唯一主張，就是台灣要維持現狀，一國兩制將是台灣最好的選擇，台灣很好，很有能力，可是台灣年輕人缺乏的是好的機會，要讓台灣有好的機會，維持現狀的可能，「一國兩制是最重要、最好、甚至是唯一個選擇」。



楊世光指出，「今年登記要100萬的保證金，100萬可能可以救急，但不能就窮，100萬可能可以救人，可是我們想拿來救國」；希望大家在未來的45天可以支持新黨、支持楊世光，將不法圖利的蔡英文政府給拉下台。楊並透露，今天會公佈第一波連署點，強調會保障連署者的個資不外洩。

至於邀請律師陳麗玲擔任副手，楊世光說，陳麗玲律師長期為台灣人權努力，而且在政治圈也服務了非常久，之前從在前新北市長朱立倫底下擔任公職，她的行政資歷，政治經驗都非常豐富，在新黨擔任黨職，與陳麗玲非常有默契，相信這個組合是最好的組合，「她很快就答應我的『追求』」。

根據規劃，中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。