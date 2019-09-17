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快訊／呂秀蓮＋彭百顯聯手參選2020　憂心台灣像鐵達尼撞上冰山

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▲▼ 呂秀蓮與彭百顯參與2020總統大選。（圖／記者陶本和攝）

▲呂秀蓮與彭百顯參與2020總統大選。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮宣示投入2020總統大選，17日喜樂島舉行推薦記者會，同時也公布副手人選由前南投縣長彭百顯。呂秀蓮在發表參選的宣言指出，看到國內藍綠惡鬥、貧富懸殊，年輕人無助而且無望，特別是大陸虎視眈眈，擔心台灣會不會像鐵達尼號撞上冰山。

呂秀蓮表示，過去這段時間，被很多熱愛台灣的朋友感動，做成決定實在是昨天的事情，為什麼以後還有很多時間交代，但她先鄭重介紹，跟她全心全意、打好打滿，打好這場勝仗的副手人選彭百顯，「謝謝喜樂島，好久的耐性說服我，還有很多我們會並肩作戰的政黨代表，接下來要來發表這次參選宣言，就知道多有信心。」

呂秀蓮說，2019年是國民黨來台70年，也是跟美國斷交40年，美麗島事件40年，也是921地震的20年，是明日台灣的指標，1996年開始，先後選出7任4位總統，功過影響國家的興衰，尤其人民苦樂安危，選出好總統是全民之福，選錯選壞全民遭殃，市井小民藏著亡國感，年輕人擔心是不是要吃芒果乾。

呂秀蓮表示，鐵達尼撞山1000多人乘客遇難，原因就是郵輪雖然豪華，但是船長跟船員經驗不足，危及來臨無法因應，台灣好比豪華鐵達尼，台灣性別平等全球第8名，國防軍力19名，全世界最安全國家的14名，最友善國家第2名，台灣並不是弱小國家，我們是優質中型國家。

但是，呂秀蓮說，視線拉回國內，藍綠惡鬥、貧富懸殊，年輕人無助而且無望，尤其大陸的虎視眈眈，台灣會不會像鐵達尼撞上冰山，是無分藍綠共同的憂慮跟恐慌，不論來自何方，屬於哪個政黨，這70年來共同打造台灣，228慘劇是台灣的悲慘世代，台灣2.0在30年之後爆發美麗島事件，民主鬥士鬥抗威權，2000年台灣3.0政黨輪替，開創民主世代，明年1月11日共同寫下台灣4.0的歷史座標。

呂秀蓮說，她是美麗島事件受難者，坐牢1933天，出獄後當選立委、桃園縣長，2000年時跟陳水邊聯手結束國民黨，「我的副手搭檔是921大地震時的南投縣長，他帶領重建家園，地震發生那天我正考察中東，地震發生後回台，發動全縣支援南投」，隨後在就任副總統後，曾下鄉65次勘災救援，感受天地不仁，因此提倡「敬天、惜地、愛人」。

呂秀蓮說，台灣值得羨慕，偏偏有人唱衰它，醜化他，痛恨的貪贓枉法，偏偏藍綠兩黨交互輪替，難怪越來越多人產生「政黨厭惡症」，民調明顯指出，人民對藍綠兩黨喜好或反感度，居然不相上下。

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