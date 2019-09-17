快訊／郝龍斌6度勸退成關鍵人物？ 郭辦駁斥：郭台銘不選與任何人無關

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨副主席郝龍斌6度勸退鴻海集團創辦人郭台銘，是郭台銘決定不參與總統連署的關鍵人物，郭台銘辦公室17日上午表示，郭台銘不選的決定與任何人無關，絕無所謂被勸退的說法。

▲郭台銘1分半影片親曝不參選原因。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭辦表示，郭台銘在退選聲明影片中感謝鞠躬，是回應民眾，郭台銘會持續用他的方式，參與國家的進步與改變。郭台銘也透過影片表示，經過一段時間思考，他的參選從來不是為了個人私慾，也不是為了派系和政黨利益，初衷是希望利用累積40年的經驗和人脈，還有一顆熱誠的心，為中華民國拼經濟，為2300萬人民拚未來。

郭台銘在影片中說，惡質選舉風氣，民粹盛行，因為個人私利與派系利益，還有階級鬥爭，都撕裂台灣，「我不願參與政治鬧劇」，也不忍心見到支持者受到霸凌，唯有回歸理性和負責任，才有為下一代找到未來。

據透露，郭台銘16日下午就下定決心不選了，希望舉辦記者會宣布此消息，並開始尋找場地，幕僚也找了幾個地方，但後來認為既然不選了 ，何必大費周章準備記者會，因此取消。另外，郝龍斌16日晚間確實與郭台銘會面，但在此之前，郭台銘早已做出決定。

另外，國民黨31位大老登頭版連署聲明，讓郭台銘認為政治理想被政黨綁架，感到不解與失望，留在國民黨內也無法做事，是他決定退黨的關鍵。據透露，郭台銘的副手人選已經找好了，前往中選會登記連署的表格也領好了，但他在9月17日的法定日期前，還是選擇了要用自己的方式愛中華民國。