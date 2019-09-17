華為Mate 30 Pro官方宣傳圖疑似曝光　圓型相機模組內搭載4鏡頭

▲ Evan Blass曝光的華為Mate 30 Pro渲染圖。（圖／翻攝自phonearena，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

華為Mate 30系列將於19日（周四）在慕尼黑正式發表。國外就有部落客在推特釋出Mate 30系列渲染圖，除了Mate 30系列的四鏡頭設計之外，還預計將發表Mate 30 Pro、Mate 30、Mate 30保時捷、與Mate 30 Lite四款新機。

華為Mate 30 Pro

根據外媒phonearena報導，知名科技部落客Evan Blass在其推特中發布了華為Mate 30系列渲染圖，展示了一個圓形相機模組在後面，伴隨著一個大圓環。華為手機以拍照功能著稱，在Mate 30 Pro的拍照方面，預計會採用兩個4000萬畫素鏡頭，同時搭配一個支援5倍變焦的800萬畫素長焦鏡頭，以及一個3D TOF鏡​​頭。

據先前報導指出，前鏡部分則有一個3200萬畫素的自拍鏡頭，以及一顆超廣角自拍相機，位於前面瀏海內，還有一個類似Face ID的3D臉部識別系統。正面螢幕則是6.8吋瀑布式螢幕，其特點是兩側都有明顯的彎曲邊緣，螢幕更新率尚未公佈，但可支援2400 x 1176p解析度。

該設備的電源應該是新推出的麒麟 990 5G。基本存儲配置尚未公佈，但有傳言稱正在開發具有8GB RAM和512GB可擴展內部存儲的變體。華為Mate 30 Pro的系統可能將是Android 10和EMUI 10，但並未支援谷歌的服務。

電池部分則是有4,500mAh電池搭配40W快充和27W無線閃充，並有螢幕下指紋辨識。而根據曝光的渲染圖，此次該手機在防水性能上可能也將有所提升。

華為Mate 30

標準的華為Mate 30與Pro一樣，後置鏡頭採用圓形鏡頭模組，共有四個鏡頭，但相較Mate 30 Pro，預計每個鏡頭的規格都會降低。

Mate 30正面與Mate 30 Pro仍有差異。為了降低成本，華為Mate 30拋棄了瀑布式螢幕，轉而採用平板顯示器，雖然也有兩個自拍鏡頭，但沒有3D臉部識別系統。

此外，還將支援5G網絡，因此應該由麒麟990 5G以及6GB內存和128GB內部存儲作為標準配置。所有這些都將直接與Android 10和EMUI 10結合使用，而無需谷歌的應用程式。

華為Mate 30保時捷設計

在硬件方面，華為的下一代保時捷設計旗艦產品可能與Mate 30 Pro幾乎完全相同，唯一的主要區別可能是基本存儲配置，其中包括12GB的RAM和512GB的內部存儲，以及外觀看起來會很不一樣。

繼之前的保時捷設計品牌車型的腳步，今年的設備將提供一個皮革後面板與中間的細長玻璃條配對，其中包括徠卡四相機、保時捷設計標誌和華為名稱。

華為Mate 30 Lite

華為Mate 30系列促銷圖片揭示了四款機型，為了針對預算較少的客戶，華為還準備了Mate 30 Lite型號，該型號基本上是一個重新命名的Nova 5i Pro。它包括一個6.3吋的打洞顯示器，也是安裝Android 10和EMUI 10。

與去年的Mate 20系列非常相似，Mate 30 Lite將採用方形相機模組。但這一次，預計共有四個鏡頭，包括一個4800萬畫素的主攝像頭，一個800萬畫素的超廣角鏡頭，一個200萬畫素的專用微距鏡頭和一個200萬畫素深度傳感器，以便提供更好人像攝影。

其他功能應該包括支持標準的4G LTE網絡，4,000mAh電池，以及可與高通驍龍730相媲美的中階麒麟810。