壽司店練追焦！攝影師捕捉「鮭魚超速一刻」　大推3練拍優點

▲迴轉壽司追焦照 。（圖／粉專「第四維度Photography」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

在山上看到重機騎士跑山時，不難看到許多攝影愛好者在一旁拍攝「動態追焦」的照片，清晰的主體加上流速感的背景，就能在靜止的畫面中讓觀者體會到「速度感」。有攝影師把握生活中練習的機會，突發奇想到壽司店拍攝「迴轉壽司追焦照」，成品讓網友笑說「鮭魚超速了」、「真是練習的好去處」。

擁有3萬多粉絲數的攝影粉專「第四維度 Photography」時常分享重機車、重機情侶的攝影寫真，16日他們更是在臉書PO出一組特殊的追焦作品。只見攝影師為了把握增進拍攝技巧的機會，靈機一動到了「迴轉壽司店」練追焦照，逗趣的作品讓也吸引不少愛好者轉發分享。

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▲▼壽司超速？！

雖然壽司以緩慢固定的速度在軌道上迴轉著，但攝影師卻把鮭魚壽司拍得很有速度感，就像雙載機車在路上奔馳一樣，還被網友笑說「鮭魚超速啦」、「禁止壽司上國道喔」。

粉專指出，在壽司店拍追焦有3點好處，第一個就是現場不會有警察趕人，其次則是「壽司油門精準控制，不會忽快忽慢」，最後一點為提供舒適的攝影環境，「有冷氣且沒有小黑蚊」。粉專最後還開玩笑下了一個「#交通部為了壽司安全已在各大迴轉壽司設立區間測速」的hashtag做結。

這組照片目前已經有200多人分享，大家紛紛表示「有興趣拍大尺度不加醋飯嗎」、「來不及說感謝追焦就被吃了」、「真的是練習追焦的好去處」、「這壽司飆這麼快幹嘛一定超過八十」、「每張都是極鮮大尺度」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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