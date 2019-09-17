發言人大評比！蔡正元分析三陣營中「最亮眼是蔡沁瑜」：郭台銘用對人了

▲蔡沁瑜口條清晰，表達能力勝過其他發言人。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

國民黨前立委蔡正元16日晚上PO出「發言人大評比」，分析蔡郭韓三個陣營的發言人優缺點，他認為最強的是郭台銘發言人蔡沁瑜，因為「在表達能力、掌握節奏，都可得高分」；至於表現相對遜色的則是蔡英文的發言人黃重諺，「常常表述得過猶不及」。

蔡正元指出，發言人在政治選戰中扮演著非常重要的角色，說出來的話不僅要掌握住陣營立場，更必須具備「攻守兼備，軟硬得宜」的特質，才能抓住媒體輿論的節奏。他認為，永齡基金會副執行長蔡沁瑜在發言人的角色上表現最好，「比起前任那位無厘頭的講話，郭陣營算是用對人了」，雖然最後郭台銘宣布不參選，但是「有最強的發言人收尾也不錯」。

▲蔡正元認為，黃重諺的口條可以再加強。（圖／記者李毓康攝）



至於蔡陣營的發言人黃重諺，蔡正元指出，雖然黃重諺的堂哥黃偉哲和堂姊黃智賢的口才都非常好，但他的敘述能力和哥姊們相比實在差太多，「蔡陣營有這種發言人，實在是郭韓陣營的福音。」

▲韓陣營發言人何庭歡表現機會比較少。（圖／記者陳雕文翻攝）



蔡正元也提到，韓陣營有個條件不錯的發言人何庭歡，不過，她根本沒什麼機會能表現，「讓人以為韓陣營的發言人就是韓國瑜本人，或者是孫大千、許淑華、王淺秋，甚或是號稱的五虎將」，使得何庭歡成為三個陣營中，存在感最低的發言人。

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