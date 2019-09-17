台南市巡迴醫療　歸仁C肝特別門診正式啟動

▲台南市歸仁區C肝門診揭牌，由市醫牟聯瑞醫師親自為患者看診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局配合衛福部肝炎防治計畫，對C型肝炎再次出擊，第4站選定歸仁區，由台南市立醫院醫療團隊進駐，自9月16日起開始於歸仁區衛生所服務，時間為上午9時至12時，目前前3診開診時間為9月16日、23日及10月7日，開診時間將陸續更新於台南市衛生局網站，或洽詢歸仁區衛生所。

衛生局特辦理「C型肝炎特別門診」啟動記者會，邀請中央健康保險署南區業務組林純美組長、秀傳醫療體系牟聯瑞副總裁、台南市立醫院蔡良敏院長、歸仁區柳世雄區長及歸仁區衛生所鄭建昌所長，透過揭牌儀式啟動C肝特別門診，一同來打擊C肝、支持肝病防治。

衛生局黃文正副局長表示，繼六甲區、下營區及官田區辦理C肝巡迴醫療以來，共成功治療了251位C肝患者。根據台南市「行動醫院 全民健檢」及中央健康保險署資料，歸仁區有400多位C肝患者，衛生所也積極轉介，但尚有許多民眾因距離問題拒絕治療，為此增加歸仁區為第4站提供C肝治療；也感謝台南市立醫院及健保署南區業務組大力支持，一起為根除C肝而努力。

中央健康保險署南區業務組林純美組長表示，健保C型肝炎全口服新藥執行計畫自2017年開辦迄今，全國共計已治療71137人（參與治療比率為44％)，其中雲嘉南共計治療22455人（參與治療比率為45％），台南市共計治療則有8316人，參與治療比率為49％，已超越全國；而2019年度截至8月份止，雲嘉南地區院所已登錄結案計有4030個案，其中只有8名個案治療結束時仍偵測到病毒，治癒率高達99.8％。

中央健康保險署非常感謝台南市衛生局及台南市立醫院共同努力，於B、C肝醫療資源缺乏且盛行率高之臺南市歸仁區辦理C型肝炎巡迴醫療，相信對於該地區C型肝炎患者而言為莫大之福音。

2018年最新資料顯示，台南市「肝和肝內膽管癌」已退居第2名，這是中央、市府團隊、各醫療院、各民間團體所共同努力的成果，而未來在肝病的防治，仍是不可懈怠，期望藉著C肝口服抗病毒藥物的高治療成功率，及有效的防治策略，能達到2025年根除C肝的目標。