預計100至200人！首場社區對話下週舉辦　林鄭月娥：香港一定會跨過難關

▲林鄭月娥確認下周舉行首場社區對話。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港各區上週末再次爆發激烈衝突，其中，白衣人與黑衣人更於北角互毆，爆發大亂鬥。特首林鄭月娥今（17日）早表示，不同政見人士應該和平理性表達意見，訴諸武力只會令問題越來越複雜，社會撕裂分化更嚴重，「將於下周舉行首場社區對話。」

林鄭月娥提及，早前約見區議員，並非先前公佈的4個行動中的走入社區直接對話，「走入社區對話是希望和不同政見人士交流，聽取意見。」

她進一步補充，對話方式經過10多日籌備，對話平台有幾個大原則，第一是對象要廣泛、不分階層、不分立場；第二個大原則是盡量公開、透明，讓傳媒可於現場採訪；第三個是開放的，沒有特定議題，傾向房屋或教育的議題，可以「百花齊放」。

林鄭月娥解釋，三種對話形式也將同步進行，第一種於不同地區進行，讓市民報名參與，盡量是公開的，視乎個別場地大小，預計100至200人，第一場對話將於下星期舉辦；第二種是隨機抽取不同年齡階層參與對話，務求更加多角度；第三種是與來自不同界別的朋友深度對話，每場對話20人，6月已經開始試行這種，目前效果不錯。

林鄭月娥16日出席香港中華出入口商會慶祝中華人民共和國成立七十周年酒會致辭，目前香港正處於外憂內患之際，受到中美經貿摩擦的影響，以及過去數月面對極為嚴峻的局面，已經下行的經濟情況進一步惡化，甚至可以說是雪上加霜，「不過，相信在中央的支持下，在社會各界的包容和理解下，在特區政府與各方展開真誠對話後，香港一定會跨過難關。」

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